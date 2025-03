Im Rahmen der Nacon Connect hat Nacon ein breites Sortiment an neuem Zubehör, neuen Spielen und exklusiven Gameplay vorgestellt, unter anderem zu Hell is Us, Edge of Memories, RoboCop, Test Drive Unlimited Solar Crown und RENNSPORT. Alle Fans von Hochgeschwindigkeitsrennen, Stealth-Spielen, Horror und JRPGs kommen im aktuellen Portfolio voll auf ihre Kosten.

Wer die Show verpasst hat, kann sich diese hier anschauen:

Zubehör von Nacon

REVOSIM RS Pure

Im Mai letzten Jahres kündigte NACON die Gründung seiner Rennabteilung an und präsentiert nun ein exklusives Video seines ersten Rennlenkrads: das Revosim RS Pure mit dem Profifahrer Ben Green. Dieses 9Nm Direct Drive Gaming-Lenkrad ist aus erstklassigen Materialien und hochwertigen Oberflächen gefertigt und bietet dank moderner Technologie ein realistisches Fahrerlebnis. Die RS Pure-Serie markiert den Beginn eines neuen Direct Drive-Ökosystems, das mit zusätzlichen Peripheriegeräten wie einer Handbremse, einem Schalthebel und einem Kupplungspedal schnell erweitert werden soll.

Lachlan PWR x NBACON Partnerschaft

Lachlan und sein PWR-Team, Botschafter für NACON und RIG, präsentieren in einem neuen Video das High-End NACON-Zubehör, das sie täglich benutzen: Vom Revolution X Unlimited, dem offiziellen Xbox-Controller, über den Revolution 5 Pro, den offiziellen PlayStation-Controller, bis hin zum neuen RIG 900 Max-Headset, das Gamer:innen eine ausgezeichnete Audioqualität bietet. Außerdem ist der DAIJA Arcade Stick dabei, der für Kampfspiel-Enthusiasten ein Muss ist. All diese Premium-Produkte unterstützen dabei, auf höchstem Niveau zu spielen und in Spielen die Oberhand zu gewinnen.

Neu angekündigte Games

Cthulu: The Cosmic Abyss

Big Bad Wolf, das Studio hinter den beliebten narrativen Spielen The Council und Vampire: The Masquerade - Swansong, präsentiert mit Cthulhu: The Cosmic Abyss ein spannendes Ermittlungsabenteuer, das von Lovecrafts Universum inspiriert ist. In diesem psychologischen First-Person-Thriller schlüpfen Spielende in die Rolle von Noah, einem Agenten von Ancile, einer geheimen Interpol-Abteilung, die sich auf okkulte Fälle spezialisiert hat, und untersucht das mysteriöse Verschwinden von Bergarbeitern in den Tiefen des Pazifiks. Seine Suche führt ihn in das labyrinthische Gefängnis von R'lyeh, einer alten versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Zusammen mit seinem KI-Begleiter Key muss Noah komplexe Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die sein Schicksal bestimmen, und dem bewusstseinsverändernden Einfluss von Cthulhu widerstehen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint 2026 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

The Mound: Omen of Cthulu

ACE Team, das Studio hinter Clash: Artifacts of Chaos und der Zeno Clash-Serie, wagt sich mit The Mound: Omen of Cthulhu an ein neues Genre: einem First-Person-Horrorspiel mit Online-Koop-Modus für bis zu vier Personen. Inspiriert von Lovecrafts Novelle The Mound schlüpfen Spielende in die Rolle einer Gruppe von Konquistadoren, die auf einer Expedition eine legendäre unterirdische Stadt entdecken, die unschätzbare Schätze bergen soll. Tief in einem unheimlichen und bedrückenden Dschungel müssen die Spielenden monströse, jenseitige Wesen erforschen, die ihre Sinne verzerren, ihren Verstand und ihr Leben bedrohen. War dieses Geräusch nur eine Halluzination? Verlieren sie ihren Verstand und greifen Verbündeten an, oder lauert wirklich eine feindliche Kreatur in den Schatten? Wenn die Spielenden tiefer in den Dschungel vordringen, können sie nur durch Teamwork sicherstellen, dass sie es lebend zurückschaffen.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint 2025 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Styx: Blades of Greed

Der berüchtigte, scharfsinnige Kobold Styx kehrt im dritten Teil des Spiels zurück, welcher im neuen Trailer vorgestellt wird. Styx: Blades of Greed wird erneut von Cyanide Studio entwickelt und ist eine Mischung aus Stealth, Action und Strategie in einer vertikal ausgedehnten mittelalterlichen Fantasy-Welt. Das Spiel bleibt seiner Erfolgsformel treu und bietet offene Umgebungen, eine große Auswahl an Kräften und Werkzeugen sowie mehrere Ansätze, um die Ziele zu erreichen. Die Mission ist es Quarz zu stehlen, eine seltene und magische Ressource, während die Feinde mit Geschick und Präzision ausgeschaltet werden müssen.

Styx: Blades of Greed wird im Herbst 2025 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

RENNSPORT

RENNSPORT, der realistische Rennsimulator von Competition Company und Teyon, wird für Konsolen erscheinen. Das Spiel nutzt die fortschrittliche Photogrammetrie-Technologie und bietet offiziell lizenzierte Inhalte und plattformübergreifende Kompatibilität, so dass Rennsimulations-Enthusiasten gemeinsam in den Genuss desselben Erlebnisses kommen können. Zusätzlich ermöglicht eine mobile App den Fans, ihre Profile und In-Game-Events nahtlos zu verwalten.

RENNSPORT wird 2025 für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Nach dem Erfolg von RoboCop: Rogue City, das mehr als eine Million Spielende begeistern konnte, kehrt Teyon mit einer neuen Standalone-Erweiterung zurück: Unfinished Business. Um die Spitze des Omni-Turms zu erreichen, der inzwischen von Elitesöldnern überrannt wurde, haben die Spielenden Zugang zu neuen Waffen, brutalen Finishing-Moves und speziellen Missionen. Diese Missionen beinhalten intensive Rückblenden und ermöglichen es, zum ersten Mal in einem Videospiel in die Rolle von Alex Murphy zu schlüpfen, bevor er zu RoboCop wurde.

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business wird noch diesen Sommer für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Edge of Memories

Midgar Studio, die Schöpfer des JRPG-Hits Edge of Eternity, stellte heute für ihr neues Werk Edge of Memories neues Gameplay-Material vor. Das Spiel ist in Zusammenarbeit mit renommierten Künstler:innen des Genres (Yasunori Mitsuda, Emi Evans, Sawako Natori, Raita Kazama) entstanden und will mit seinen rasanten Echtzeitkämpfen und spektakulären Kombos dem Genre alle Ehre machen und Spielende in eine lebendige und farbenfrohe Welt eintauchen lassen. An der Seite von Eline und ihren Gefährten begeben sie sich auf eine Reise, um das Böse auszurotten, das ihre Welt bedroht.

Edge of Memories wird im Herbst 2025 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

The Occultist

The Occultist ist ein gruseliges First-Person-Horrorspiel von Daedalic Entertainment und DALOAR, das im Jahr 2026 für PC und Konsolen erscheint. Der paranormale Ermittler Alan Rebels reist auf die unheimliche Insel Godstone, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden seines Vaters aufzudecken. Bewaffnet mit seinem mystischen Pendel erkundet er neblige Straßen, spukende Ruinen und die dunkle Vergangenheit einer Sekte. Mit spannendem Survival-Horror, Stealth-Mechaniken, Rätseln und einem Original-Soundtrack von Pepe Herrero bietet The Occultist einen packenden und atmosphärischen Alptraum, welcher die bisherigen Annahmen über das Okkulte in Frage stellen wird.

The Occultist wird 2026 für den PC und Konsolen erscheinen.

The Fading of Nicole Wilson

The Fading of Nicole Wilson ist ein handlungsorientiertes Folk-Horror-Abenteuer von Daedalic Entertainment und One-O-One Games, das noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen wird. Die Teenagerin Brit nimmt in der Hoffnung auf Ruhm einen Job als Geisterjägerin im unheimlichen Timberline Hotel an. Doch als ihr Arbeitgeber ins Krankenhaus eingeliefert wird, muss sie allein nachforschen, was passiert ist. Bewaffnet mit ihrer Kamera und einer paranormalen Ausrüstung erkennt sie schnell, dass gefährlichere Kräfte im Spiel sind als irgendwelche übernatürlichen Wesen. Mit fesselndem binauralem Sound, Erkundung, Rätseln und einer spannenden Geschichte verbindet das Spiel Folk-Horror mit emotionaler Erzählung und komplexen, aber glaubwürdigen Charakteren.

The Fading of Nicole Wilson wird 2025 für den PC und Konsolen voraussichtlich erscheinen.

Hell is Us

Nachdem Rogue Factors ehrgeiziges neues Projekt Hell is Us bereits während der letzten beiden PlayStation State of Play-Events seine Handlung angedeutet hatte, wurde im Zuge der NACON Connect die Ermittlungsmechanik in einem Gameplay-Video vorgestellt. Creative Director Jonathan Jacques-Belletête ging dabei näher auf die Details ein.

Diese Spielmechanik steht im Einklang mit der Philosophie des Player-Plattering, das den Spielenden die volle Kontrolle über ihr Abenteuer überlässt. Sie müssen sich auf ihre Beobachtungsgabe, ihr logisches Denken und ihre Intuition verlassen, um im Spiel voranzukommen und die Geheimnisse dieser mysteriösen Länder zu lüften. Geleitet von Gesprächen mit den Charakteren, denen sie begegnen, und einer sorgfältig entworfenen Level-Struktur, werden sie ihren eigenen Weg in diesem fesselnden Erlebnis finden müssen.

Hell is Us wird am 04. September 2025 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Dragonkin: The Banished

Heute erscheint Dragonkin: The Banished, ein neues Hack 'n' Slash-Spiel von Eko Software im Early Access auf Steam und lässt Spielende in die Rolle eines von vier Helden schlüpfen, um Horden von Monstern zu bekämpfen und der Herrschaft der Drachen ein Ende zu setzen. Mit dem Ancestral Grid, einem einzigartigen Fertigkeitssystem, können die Spielenden ihren eigenen Fertigkeitsbaum aufbauen, indem sie Fragmente, die sie auf ihrer Reise erhalten, strategisch platzieren. Der Drachling fügt eine strategische Dimension hinzu, indem er seinen Platz im Raster einnimmt und so endlose Kombinationen ermöglicht.

Dragonkin: The Banished gibt es im Early Access auf Steam. Der Finale Release wird später auch auf den Konsolen erscheinen.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Test Drive Unlimited Solar Crown startet am 19. März in die dritte Saison. Basierend auf dem Feedback der Fans seit Veröffentlichung hat KT Racing seinen Saisonplan angepasst, um den Erwartungen der Community besser gerecht zu werden. Saison 3 enthält unter anderem zwei wichtige neue Spielmodi: Navigationsrennen und Auslieferungsmissionen. Zusätzlich werden zwei sehr gefragte Quality-of-Life-Funktionen enthalten sein: Der Solo-Rennmodus und KI-Schwierigkeitsauswahl. Außerdem erscheinen drei exklusive neue Autos, anpassbare Nummernschilder und ein überarbeiteter Solarpass, der jetzt 50 statt 25 Level umfasst und für alle kostenlos erhältlich ist.

Test Drive Unlimited Solar Crown gibt es für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Ravenswatch

Fast zwei Jahre nach seinem Early-Access-Debüt und seiner Veröffentlichung im September 2024, hat das Koop-Action-Roguelike Ravenswatch fast über eine Million Spielende erreicht und erweitert nun seine Inhalte.

Nach dem großen Nightmares Unleashed-Update, das neue Feinde und Gameplay-Mechaniken einführte, wird Ravenswatch bald zwei neue Helden mit einzigartigen Gameplay-Styles einführen: Romeo & Juliet. Bewaffnet mit Rapier und Schusswaffe müssen die Spielenden ihre Bewegungen und Spezialangriffe für maximale Effizienz synchronisieren. Die beiden legendären Shakespeare-Figuren sind im Leben und im Tod unzertrennlich und müssen sich um jeden Preis gegenseitig beschützen. Als Dank an die Community wird der Romeo & Juliet DLC kostenlos sein.

Ravenwatch ist bereits erhältlich für alle Plattformen.

Quelle: Pressemitteilung