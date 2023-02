Nacon hat den Termin für die nächste Ausgabe von Nacon Connect bekannt gegeben. Die Online-Pressekonferenz findet am 9. März 2023 statt und zeigt Informationen zu über 25 geplanten Spielen für 2023 sowie Gameplay aus mehreren Titeln.

Während der NACON Connect werden nicht nur neue Bilder aus verschiedenen Action-Adventure-Spielen wie RoboCop: Rogue City, Der Herr der Ringe: Gollum, Gangs of Sherwood und Ravenswatch präsentiert. Auch aus dem Katalog der Sport- und Simulationsspiele wird Material zu sehen sein. Die Sparte der Racing-Games wird durch TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 vertreten.

Nacon Connect findet am 09. März um 19 Uhr statt.

Quelle: Pressemitteilung