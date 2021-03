Am Samstag hat Paradox Interactive ihr Paradox Insider Programm abgeliefert. Mit einen ganzen Reihe an Updates hat man euch in knapp einer Stunde einiges Präsentiert, was wichtig ist. Außerdem wurde die PDXCON Remixed angekündigt, eine digitale Variante des jährlichen Paradox-Fan-Events, bei dem im Mai ein neues Strategiespiel des Paradox Development Studios enthüllt werden soll.

Für alle die, die das Event verpasst haben, fassen wir euch dieses hier einmal zusammen. Ihr könnt euch natürlich aber auch das komplette Event noch einmal anschauen.

Crusader Kings 3: Northern Lords

Mit dem Northern Lords Flavor Pack wurde der erste DLC für eines der bestbewerteten Spiele des Jahres 2020 enthüllt. Dieses Flavor Pack bringt neue nordische Themen, darunter Abenteurer-Königreiche, immersive Charakter-Kunst, wunderschöne Musik, 3D-Modelle, Ereignisse und Entscheidungen und vieles mehr. Es erscheint am Dienstag, den 16. März.

Surviving Mars kehrt zurück

Bereits jetzt hat Surviving Mars die 5 Millionen Spieler schwelle überschritten. Natürlich wird das Spiel von Abstraction Games weiterentwickelt.

Ab heute ist das kostenlose Tourismus-Update für alle Surviving Mars-Spieler erhältlich. Dazu gibt es auch ein In-Dome-Buildings-Pack, was vom Community-Modder Silva zusammen mit Paradox zusammengetragen wurde.

Stellaris: Nemesis Erscheinungstermin

Zu dem Spiel Stellaris gibt es eine neue Erweiterung, die sich Nemesis nennt. Diese erscheint am 15. April für den PC.

Stellaris: Console Edition Lithoids Erscheinungstermin

Für die Conole Edition für Stellaris erhält diese am 25. März die intelligente Gesteinsspezies, die Lithoiden.

Empire of Sin wird Teil des Xbox Game Pass

Xbox-User sollten hierbei aufpassen, denn wer Interesse an Empire of Sin hat, hat ab dem 18. März die Chance, das Spiel über den Xbox Game Pass zu spielen.

PDXCON Remixed angekündigt

Ein weiteres kostenlose Community-Event findet vom 21. bis 23. Mai 2021 statt. Die Rede hierbei ist von PDXCON Remixed. Es handelt sich um eine digitale Adaption des jährlichen Fan-Events des Publishers, bei dem ein neues Spiel der Paradox Development Studios vorgestellt wird.

Die Veranstaltung wird spannende Ankündigungen, Panels und Präsentationen von Entwicklern und Designern sowie interaktive Inhalte bieten, die über drei Tage verteilt gestreamt werden. Ihr könnt euchh ab sofort auf der PDXCON-Website für alle PDXCON Remixed Updates anmelden. Hier finden Ihr auch Details zur Teilnahme und Erstellung von eigenen Inhalten: http://pdxcon.paradoxplaza.com

