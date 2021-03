Im Rahmen der in der Nacht stattfindendem Showcase der Future Games Show gab es auch neue Trailer zu Spielen von Raw Fury. Dort wurden n├Ąmlich die Titel The Longest Road on Earth und Kathy Rain: Director's Cut vorgestellt.

Wir pr├Ąsentieren euch hier die Titel, die dort vorgestellt worden sind.

The Longest Road on Earth

Mit ├╝ber 20 Original-Songs ist The Longest Road on Earth ein zutiefst pers├Ânlicher Erz├Ąhl-Titel, mit dem Sie ganz in den Alltag von vier Charakteren eintauchen k├Ânnen, von denen jeder seine eigene Freude und seinen eigenen Kummer hat. Mit reduzierten Mechaniken k├Ânnt ihr jeden Alters, jeder Spielst├Ąrke oder jeder bekannten Sprache an dieser entspannten Erfahrung teilnehmen.

Der l├Ąngste Weg der Welt ist diesen Fr├╝hling f├╝r Android, IOS und PC verf├╝gbar.

Kathy Rain: Director's Cut

Die Synchronsprecherin Arielle Siegel enth├╝llt den neuen Trailer zum aktualisierten Point-and-Click-Detektiv-Mysterium Kathy Rain: Director's Cut.

Auf dem Spring Showcase der Future Games Show erschien k├╝rzlich auch ein Trailer von Arielle Siegel - der Stimme des Titels Kathy Rain -, der einige der neuen Upgrades f├╝r die Director's Cut-Ausgabe des preisgekr├Ânten Abenteuers Kathy Rain vorstellte. Der Director's Cut verspricht eine erweiterte Geschichte mit noch mehr zu l├Âsenden R├Ątseln und zu erforschenden Bereichen. Treten Sie zur├╝ck in die Lederstiefel von Kathy, w├Ąhrend Sie die finstere Wahrheit entr├Ątseln, die sich unter dem ruhigen ├äu├čeren einer kleinen l├Ąndlichen Stadt versteckt.

Kathy Rain: Director's Cut wird diesen Herbst auf Steam f├╝r Windows, Mac und Linux ver├Âffentlicht.

Neue Director's Cut-Funktionen:

Verbesserte Erz├Ąhlung, zus├Ątzliche Handlungsstr├Ąnge und ein erweitertes Ende, das geliebten Charakteren eine neue Dimension verleiht

Remixed Soundtrack mit frischen Songs f├╝r die neuen Kapitel Mehrere freischaltbare Motorradlackierungen zur Personalisierung Ihres wertvollen Katmobils

Controller-Unterst├╝tzung

Vergr├Â├čerte Spielumgebungen, um den gesamten Bildschirm ohne schwarze Balken an den Seiten auszuf├╝llen

(Keine Spoiler aber ...) TODESFOLGEN!

Plus viel mehr!

Quelle: Pressemitteilung