Razer hat die erste Keynote im Rahmen der E3 angek├╝ndigt. Das ganze findet in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 15. Juni um 24 Uhr statt. Razer-CEO und -Mitgr├╝nder Min-Liang Tan wird eine Reihe innovativer Hardware enth├╝llen, die dank Razers klassenbester Technologie und h├Âchsten Designanspr├╝chen PC-Gaming auf das n├Ąchste Level bringt.

Der Showcase ist Razers erste Keynote-Pr├Ąsentation beim f├╝hrenden globalen Videospiele-Event, der E3. Die Veranstaltung pr├Ąsentiert jedes Jahr die gr├Â├čten Spiele-Release der Gaming-Industrie mit der Teilnahme weltweit f├╝hrender Gaming-Marken. Razer ist stolz, in diesem Jahr auf einer der wichtigsten Keynotes seine bahnbrechenden Innovationen und die beste Hardware f├╝r PC-Gaming zu pr├Ąsentieren.

Razer CEO Min-Liang Tan f├╝hrt durch die Razer E3 2021 Keynote in einem neuen Reality-Format, das die Live-Location mit virtuellen Inhalten verschmelzen l├Ąsst. Das Ergebnis ist eine immersive Erfahrung f├╝r den Zuschauer. Die Keynote erstrahlt im optischen E3-Design, wenn Millionen von Razer-Fans und Gamer weltweit der Pr├Ąsentation beiwohnen und mit dem Livestream interagieren.

Min-Liang begr├╝├čt in der Pr├Ąsentation zahlreiche Branchenvertreter, die innovative Neuigkeiten zeigen, um gemeinsam PC-Gaming in neue Sph├Ąren in den Bereichen Leistung und Immersion zu bringen. Die Razer E3-Keynote wird weltweit auf den offiziellen E3-Kan├Ąlen (YouTube, Twitch, Twitter, Facebook), auf dem E3-Portal und in der App, ├╝ber alle E3-Medienpartner-Webseiten wie IGN, GameSpot, PC Gamer und GamesRadar+ sowie auf Razers sozialen Kan├Ąlen gezeigt.

Auf die E3-Keynote folgt ein umfangreiches, digitales RazerStore Live-Event, das von Gaming-Ber├╝hmtheiten und Razer-Mitarbeitern pr├Ąsentieren wird. Es findet auf Razers sozialen Kan├Ąlen statt und wird zus├Ątzliche Hands-Ons, Produktank├╝ndigungen und Gewinnspiele umfassen.

Quelle: Pressemitteilung