Square Enix hat das erste Deb├╝t einer neuen Videoserie mit dem Titel Square Enix Presents angek├╝ndigt. In dieser Videoreihe geht es um Spiele die im Laufe des Jahres erscheinen, Updates sowie News direkt f├╝r die weltweite Gaming-Community.

Die erste Show wird bereits am 18. M├Ąrz um 18 Uhr stattfinden und wird etwa 40 Minuten dauern und bringt die Weltpremiere des n├Ąchsten Spiels, was bereits von Kritiker*innen gelobt und preisgekr├Ânten Life is Strange-Reihe, mit einer brandneuen Protagonistin, die ├╝ber eine aufregende neue Kraft verf├╝gt.

Die Show zeigt au├čerdem neue Trailer, Gameplay-Videos und Ank├╝ndigungen f├╝r folgende Titel:

OUTRIDERS , der intensive RPG-Shooter, der in einem eigenen d├╝steren und aufregenden Sci-Fi-Universum spielt und am 1. April erscheint

, der intensive RPG-Shooter, der in einem eigenen d├╝steren und aufregenden Sci-Fi-Universum spielt und am 1. April erscheint BALAN WONDERWORLD , das am 26. M├Ąrz ver├Âffentlicht wird

, das am 26. M├Ąrz ver├Âffentlicht wird Die laufenden Feierlichkeiten zum 25. Jubil├Ąum von TOMB RAIDER

MARVEL'S AVENGERS , das storybasierte Third-Person-Action-Adventure von Crystal Dynamics

, das storybasierte Third-Person-Action-Adventure von Crystal Dynamics Der kommende Action-Shooter JUST CAUSE MOBILE

Neue Ank├╝ndigungen von Mobile-Titeln des preisgekr├Ânten Studios Square Enix Montr├ęal

Ein Blick auf einige Spiele von Square Enix' Schwesterunternehmen TAITO

Quelle: Pressemitteilung