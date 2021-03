Bei der Future Games Show wurde auch gestern eine Reihe von Titeln ins Rampenlicht ger├╝ckt, die ├╝ber das unabh├Ąngige Spielelabel Team17 kommen. Im Rahmen von "Team17 Presents..." wurden neun Titel vorgestellt, die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen werden.

Was f├╝r Titel pr├Ąsentiert wurden, k├Ânnt ihr euch in dem Video anschauen und weiter unten gehen wir auf die Spiele genauer ein.

Ready or Not wird derzeit mit dem neu angek├╝ndigten Entwicklungspartner Void Interactive produziert. Das von SWAT inspirierte Spiel, das demn├Ąchst ├╝ber Steam Early Access auf den PC kommt, erfordert, dass die Spieler Stealth und Strategie einsetzen, um erfolgreich zu sein, und eine Reihe von Waffen und Ausr├╝stung einsetzen, um Angriffe auf Feinde zu koordinieren und gleichzeitig die Zivilbev├Âlkerung zu sch├╝tzen.

Das kommende Action-Rollenspiel Thymesia des taiwanesischen Entwicklers und Partners OverBorder Studio wird sp├Ąter im Jahr 2021 auf den PC gehen. Mit einer einzigartigen Art von viszeralem Kampf in einer feindlichen und finsteren Fantasiewelt werden die Spieler Krankheiten von Feinden ergreifen, nutzen und als solche nutzen Waffen, w├Ąhrend sie versuchen, die Geheimnisse aufzudecken, die in ihren Erinnerungen verborgen sind.

Der Epic Chef von Infinigon Games wird diesen Sommer f├╝r PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erh├Ąltlich sein. Das bereits im Jahr 2020 f├╝r den PC angek├╝ndigte "Anti-Life-SimÔÇť -Kochabenteuer kombiniert Essensk├Ąmpfe mit einer witzigen, skurrilen, geschichtstr├Ąchtigen Kampagne und bietet eine Vielzahl farbenfroher Charaktere, die der Protagonist Zest in der Stadt Ambrosia treffen kann.

Nach der Ank├╝ndigung einer Partnerschaft mit Wonderscope im Jahr 2020 wird Hokko Life in diesem Jahr sein Deb├╝t auf dem PC ├╝ber Steam Early Access geben und den Spielern die M├Âglichkeit geben, ihr bestes Hokko-Leben zu f├╝hren. Ein weiterer bevorstehender Steam Early Access-Titel, Honey, I Joined A Cult, wird diesen Sommer auf die Plattform gehen. Als Kultarchitekt m├╝ssen die Spieler mit Ressourcen und den Anforderungen der Anh├Ąnger umgehen und das Ego des Kultf├╝hrers bewahren, wenn sie ihre Organisation aufbauen und sie in eine glorreiche Zukunft f├╝hren.

Narita Boy landet in wenigen Tagen auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Das am 30. M├Ąrz gestartete "RetrovaniaÔÇť entf├╝hrt die Spieler als gleichnamiger Held in ein geschichtstr├Ąchtiges Abenteuer durch das Digitale K├Ânigreich. PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Spieler k├Ânnen das Deb├╝t von Studio Koba auch ├╝ber die Abw├Ąrtskompatibilit├Ąt genie├čen. Dar├╝ber hinaus erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass Zugriff auf den Ver├Âffentlichungstag. King of Seas von 3D Clouds segelt im Mai f├╝r PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Im April wird eine Demo f├╝r PC und Nintendo Switch angedockt, mit der die Spieler den Titel vor dem Start ausprobieren k├Ânnen.

Overcooked! All You Can Eat ist ab sofort f├╝r PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verf├╝gbar. Overcooked! Wurde erstmals im November 2020 auf Xbox Series X | S und PlayStation 5 ver├Âffentlicht. All You Can Eat bietet ├╝ber 200 Levels aus den vorherigen Abschnitten, die von Grund auf in bis zu 60 fps und 4K-Aufl├Âsung (30 fps bei Nintendo Switch) komplett neu erstellt wurden, sowie The Peckish Rises - sieben neue Level des kulinarischen Chaos und noch mehr K├Âche. Es ist auch das erste Mal, dass das Original verkocht wird! Levels k├Ânnen mit Online-Multiplayer sowie zus├Ątzlicher Zug├Ąnglichkeits- und Unterst├╝tzungsfunktion gespielt werden. Das Hinzuf├╝gen von Crossplay beim Start bedeutet auch, dass jeder Koch die endg├╝ltige Kollektion von Overcooked genie├čen kann! Inhalt, unabh├Ąngig von der Plattform.

Worms Rumble rollte auch in den Spring Showcase, nachdem er letztes Jahr auf PC, PS4 und PS5 ver├Âffentlicht worden war. Seit dem Start im Dezember wurden regelm├Ą├čige Inhalte wie neue Arenen, Labormodi und Community-Events f├╝r die Fanbase hinzugef├╝gt, zusammen mit dem von der Community angeforderten Team Deathmatch-Modus. Sp├Ąter in diesem Jahr k├Ânnen Spieler auf Nintendo Switch und Xbox One auch in den ersten Echtzeit-Worms-Titel springen, da Worms Rumble den Kampf auf zwei neue Plattformen bringt, die alle ├╝ber Crossplay zusammen spielen k├Ânnen.

