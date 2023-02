Vertigo Games, der VR-Publishing- und Developent-Zweig der Plaion Group, feiert zum Start des PlayStation VR2-Headsets mit der Veröffentlichung der preisgekrönten Titel After the Fall und Unplugged: Air Guitar fĂŒr die neue Plattform. Zudem wird Hellsweeper VR im zweiten Quartal 2023 fĂŒr PS VR2 erscheinen.

Ob bei der kooperativen Shooter-Action von After the Fall, den headbangenden Rhythmus-Herausforderungen von Unplugged: Air Guitar oder den intensiven DÀmonenbekÀmpfungen von Hellsweeper VR - Vertigo lÀdt alle Spieler in die immersive Welt der virtuellen RealitÀt ein.

After the Fall

In After the Fall kannst man sich mit bis zu drei Freunden zusammentun, um es in einer schneebedeckten, postapokalyptischen Welt mit schaurigen Zombies aufzunehmen. Mit intensivem Vier-Spieler-Coop und Cross-Play als KernstĂŒck bietet After the Fall actiongeladenes Gameplay, das fĂŒr die technischen Möglichkeiten der PlayStationÂźVR2 verfeinert und verbessert wurde. Spieler, die bereits die digitale PS VR1-Version des Spiels besitzen, können kostenlos auf die digitale PS5-Version des Spiels upgraden und erhalten den PlayStation-exklusiven Skin „Road Warrior", der sowohl fĂŒr die regulĂ€re als auch die Deluxe-Edition gilt. Weitere neue Features sind:

Ein verbessertes 110°-Sichtfeld

Gestochen scharfe 4K HDR-Grafik

Wahrhaft immersives Gunplay (Headset-Feedback & Controller-Haptik + adaptive Trigger)

VollstÀndiger Cross-Platform-Multiplayer

Außerdem wird das Descension-Update zeitgleich mit dem Start von PS VR2 fĂŒr alle Plattformen veröffentlicht. Als bisher grĂ¶ĂŸtes Update fĂŒr den Titel fĂŒgt Descension zwei neue Karten (Krankenhaus und U-Bahn) sowie eine Reihe von Quality-of-Life Verbesserungen hinzu. After the Fall: Complete Edition ist jetzt fĂŒr PS VR2 erhĂ€ltlich und enthĂ€lt die Frontrunner-Saison, das Reclamation-Update und das Descension-Update.

Unplugged: Air Guitar

Unplugged: Air Guitar ist das von Kritikern hochgelobte und mit dem „Quest VR Game of the Year 2021“ Award ausgezeichnete VR-Gitarrenspiel, das vom Lead-Gitarristen der berĂŒhmten Guitar Hero-Reihe produziert wurde. Mit Hits von Rocklegenden wie Weezer, The Offspring und Ozzy Osbourne lĂ€dt Unplugged: Air Guitar den Spieler dazu ein, sich dank integrierter VR-UnterstĂŒtzung und globalen Ranglisten seinen Platz in die Rock'n'Roll-Geschichte zu errocken. Das charakteristische Gitarren-Gameplay des Spiels wurde fĂŒr die PlayStation VR2 Dual Sense-Controller komplett ĂŒberarbeitet. Mit ĂŒber 55 Songs und Satchel von Steel Panther als Ingame-Mentor, ist dieser Titel ein Muss fĂŒr Rock-Fans!

Hellsweeper VR

Hellsweeper VR, von den Machern von Sairento VR, ist ein roguelike Ego-Kampfspiel, in dem der Spieler in die Rolle eines untoten Unsterblichen schlĂŒpft, der in die Hölle zahlreiche bösartige Kreaturen vernichtt. Mit seiner Kombination aus intensiver Fortbewegung, Action im Arcade-Stil und semi-realistischer Physik ermöglicht Hellsweeper VR dem Spieler, seine Kraft wie nie zuvor zu entfesseln. Mit Feinden in der Luft jonglieren, sie mit ĂŒbersinnlichen KrĂ€ften in zwei HĂ€lften reißen, abgetrennte feindliche Gliedmaßen als Keule benutzen, und ErschĂŒtterungen auslösen, um Feinde in ein blutiges Durcheinander zu verwandeln - die zerstörerischen Möglichkeiten sind endlos. Das Spiel erscheint im 3. Quartal fĂŒr PlayStation VR2.

Quelle: Pressemitteilung