Gestern im Rahmen der Netflix Geeked Week wurde das viruelle Fan-Event WitcherCon angek├╝ndigt. Passend dazu wurde das Datum und die ersten Details enth├╝llt.

Die Ank├╝ndigung wurde ├╝ber ein Twitter-Gespr├Ąch zwischen den beiden Unternehmen geh├Ąnselt, die zusammenkommen, um die erste multiformatige Veranstaltung zu pr├Ąsentieren, die dem The Witcher-Universum gewidmet ist.

Hi, @CDPROJEKTRED! Sure - want to meet up? — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Die WitcherCon, die am Freitag, den 9. Juli 2021, stattfindet, ist ein episches Event f├╝r alte und neue Witcher-Fans, das die Welten der The Witcher-Videospiele und der TV-Serie zusammenbringt. Es wird Folgendes aufweisen:

Eine Vielzahl von unterhaltsamen und interaktiven Panels stellen die Menschen vor, die The Witcher im Spiel und auf dem Bildschirm zum Leben erweckt haben.

Eilmeldungen, exklusive Einblicke hinter die Kulissen und noch nie dagewesene Enth├╝llungen aus dem gesamten The Witcher-Franchise.

Intime Einblicke in die Kreativit├Ąt und Produktion hinter den Spielen von CD PROJEKT RED, darunter das kommende Handyspiel The Witcher: Monster Slayer, Comic-B├╝cher und Fanartikel, UND Netflixs Live-Action-Serie The Witcher plus Merchandise sowie der Anime-Film Nightmare of the Wolf.

Erfahrene Erkundungen der ├ťberlieferungen, Legenden, Monster und Urspr├╝nge des Kontinents.

Die WitcherCon l├Ąuft zweimal. Als erstes am 9. Juli um 19:00 Uhr. Fans k├Ânnen die WitcherCon in zwei separaten Streams verfolgen, von denen jeder exklusive Inhalte enth├Ąlt. Der zweite Stream, beginnt am 10. Juli um 03:00 Uhr.

Quelle: Pressemitteilung