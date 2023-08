Die gamescom steht bald bevor und Xbox hat die Pl├Ąne f├╝r die Messer verk├╝ndet. Dieses Jahr gibt es die gr├Â├čte Fl├Ąche, die Xbox je auf der gamescom hatte, eine riesige Anzahl spannender Spiele f├╝r Konsole, PC und Game Pass sowie aufregende Fotom├Âglichkeiten, die R├╝ckkehr des FanFests und vieles mehr.

Auf dem Showfloor bekommst Du unter anderem eine exklusive Kinovorstellung von Starfield und wirfst einen Blick auf das hei├č erwartete Forza Motorsport von Turn10 sowie Ara: History Untold von Oxide Games. Mit Towerborne steht das neuste Abenteuer der Entwickler*innen von Stoic zum Ausprobieren bereit. Au├čerdem zeigen wir die j├╝ngsten Inhalte f├╝r The Elder Scrolls Online und Microsoft Flight Simulator.

├ťber 25 Titel von unseren Third-Party-Partnern und Freund*innen von ID@Xbox sind auf der gamescom 2023 spielbar; darunter S.T.A.L.K.E.R 2 von GSC Game World, Payday 3 von Overkill Software und Starbreeze Studios, das k├╝rzlich angek├╝ndigte Jusant von DontNod, ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon von FromSoftware, Party Animals von Recreate Games, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty von CD PROJEKT RED, Under the Waves von Spotlight und Quantic Dreams, Persona 5 Tactica von Sega Atlus und viele mehr.

ID@Xbox feiert 10-j├Ąhriges Jubil├Ąum

Nach der ersten Ank├╝ndigung auf der gamescom 2013 freuen wir uns, nun schon das 10-j├Ąhrige Bestehen von ID@Xbox zu feiern, mit einer Vielzahl von ID@Xbox-Titeln zum Anspielen, darunter Lamplighter's League von Paradox, SteamWorld Build von Thunderful, Lightyear Frontier von Amplifier und viele mehr.

FanFest, Devcom und vieles mehr

Auch das gro├čartige Xbox FanFest ist wieder ein Teil unserer Pr├Ąsenz auf der gamescom. Falls Du teilnehmen m├Âchtest, registriere Dich einfach unter xbox.com/fanfest und mit etwas Gl├╝ck ergatterst Du eines der hei├č begehrten Tickets.

In diesem Jahr ist Xbox zudem stolzer Sponsor der devcom, dem offiziellen Spieleentwickler*innen-Event der gamescom und Europas gr├Â├čter von der Community angetriebener Konferenz f├╝r Spieleentwickler*innen. Auf der devcom hast Du die M├Âglichkeit, von Expert*innen veschiedener Studios zu Themen wie Support und Engagement von Spieler*innen, Moderation, Community-Management und Spieler*innen-Insights zu lernen.

Livestreams von der gamescom

Falls Du es selbst nicht schaffst, die vielen gro├čartigen Programmpunkte vor Ort auf der gamescom zu erleben, bringen wir die gamescom 2023 zu Dir: mit ca. 3-st├╝ndigen Livestreams am Mittwoch, Donnerstag und Freitag direkt vom Xbox-Stand. Nimm au├čerdem an unserem virtuellen FanFest Event am 23. August um 20:30 Uhr auf twitch.tv/xbox teil. Spiele Xbox FanFest Trivia mit Fans aus der ganzen Welt und gewinne tolle Preise.

Quelle: Pressemitteilung