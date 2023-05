Schreibt es den 11. Juni auf, denn um 19 Uhr deutscher Zeit findet der Xbox Games Showcase und das Starfield Direct Double Feature statt. Auf Dich warten jede Menge spannender Informationen zu kommenden Spielen und tiefe Einblicke in das mit Spannung erwartete Science-Fiction-RPG der Bethesda Game Studios.

Im Rahmen des Xbox Games Showcase erwarten Dich jede Menge √úberraschungen und erste Eindr√ľcke von den talentierten Xbox Game Studios sowie den fantastischen internationalen Partner-Studios. An diesem Tag erf√§hrst Du, welche neuen Spiele Du schon bald auf Xbox, PC und im Xbox Game Pass erlebst.

Die anschließende Starfield Direct öffnet die Tore der Bethesda Games Studios, um Dir exklusiv jede Menge Einblicke in das kommende Starfield zu ermöglichen. Freue Dich auf Interviews mit Entwickler*innen, exklusive Insider-Informationen sowie jede Menge Behind the Scenes- und Gameplay-Material.

Den Showcase am 11. Juni schaust Du auf einer Vielzahl von Kan√§len in √ľber 30 Sprachen. Au√üerdem hast Du die M√∂glichkeit, den Stream mit American Sign Language, British Sign Language und mit englischer Audio-Deskription zu verfolgen. W√§hle einfach einen der Kan√§le, um keine der Shows zu verpassen.

Quelle: Pressemitteilung