Im Rahmen des Xbox Stream zur gamescom hat Microsoft einen kleinen Gameplay-Trailer enthüllt. Neben dem Mercedes-AMG ONE ist auch der 2021 Ford Bronco Badlands zum ersten Mal in Aktion zu sehen.

Treue Anhänger*innen der Serie wissen, dass der Start eines Forza Horizon-Spiels immer auch das Fundament für die Zukunft bildet. Dementsprechend wichtig ist es, einen ersten Blick auf die bedeutendsten Neuerungen zu werfen.

In Forza Horizon 5 begibst Du Dich auf eine spannende Reise durch Mexiko, wie Du sie noch nie erlebt hast. Du duellierst Dich mit anderen Rennfahrer*innen in malerischen Wüsten, vorbei an aktiven Vulkanen und durch malerische Altstädte. Du entscheidest, ob Du mit dem 2021 Ford Bronco Badlands den schneebedeckten Gran Caldera-Vulkan erklimmst, mit der 2020 Corvette Stingray den Asphalt des mexikanischen Ackerlands aufreißt oder mit dem Porsche 911 Desert Flyer durch das Dschungel-Dickicht pflügst.

Die Auswahl an Fahrzeugen in Forza Horizon 5 ist so vielfältig wie die unterschiedlichen Landschaften, die Du auf Deinem Weg durch Mexiko kennenlernst. Die Integration des Mercedes-AMG ONE und des 2021 Ford Bronco Badlands in enger Zusammenarbeit mit allen Parteien entstanden – Du merkst das spätestens dann, wenn Du Dich zum ersten Mal hinter das Steuer dieser fantastischen Fahrzeuge setzt.

Wer die Kanäle von Forza etwas aufmerksamer verfolgt wird merken, dass es eine Let's Go!-Serie zu Forza Horizon 5 gibt. Bereits gestern wurde auch nach dem Xbox Stream ein entsprechendes Showcase präsentiert.

Wer die letzten Folgen verpasst hat, kann sich diese hier erneut anschauen.

Forza Horizon 5 erscheint am 09. November für die Xbox Series X|S, aber auch für die Xbox One.

Quelle: Pressemitteilung