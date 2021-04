Wir sind schon im April und nat├╝rlich erwarten euch in diesem Monat nat├╝rlich Games, die ihr kostenlos bekommt. Zwei Titel warten auf dich f├╝r Xbox One und zwei weitere f├╝r die Xbox 360.

Vikings: Wolves of Midgard

Du reist zu den K├╝sten von Midgard ÔÇô einer Welt, in der sich der kriegerische Alltag der Wikinger*innen mit nordischer Mythologie verbindet. Als Teil einer pl├╝ndernden Wikinger-Sippe stellst Du Dich dem Kampf gegen die furchterregenden J├Âtunn, Horden von Untoten und die zahllosen Bestien Ragnar├Âks. W├Ąhrenddessen kommt die alles verschlingende K├Ąlte des Fimbulwinters immer n├Ąher. W├Ąhle Deine Waffe, meistere die Kriegskunst der Wikinger*innen und erlebe hautnah die gr├Â├čten Legenden der nordischen Mythologie.

Vikings: Wolves of Midgard ist vom 1. bis 30. April auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Truck Racing Championship

Die European Truck Racing Championship geh├Ârt zu den spektakul├Ąrsten und anspruchsvollsten Motorsportwettbewerben ├╝berhaupt. Du steigst in die Fahrerkabine eines tonnenschweren Kolosses und begibst Dich auf die Strecke f├╝r eine v├Âllig neuartige Racing-Erfahrung. Auf 14 internationalen Rennstrecken mit 45 verschiedenen Trucks entscheidet die richtige Taktik ├╝ber Sieg oder Niederlage. Ber├╝cksichtige das Gewicht Deines Trucks, behalte den Reifenverschlei├č im Auge und passe den richtigen Moment f├╝r riskante ├ťberholman├Âver ab, um zuerst ├╝ber die Ziellinie zu rasen.

Truck Racing Championship ist vom 16. April bis 15. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Dark Void

Du tauchst ein in den Dark Void, eine unheimliche Parallelwelt voller feindseliger Aliens, bedrohlicher Umgebungen und dunkler Geheimnisse. Zum Gl├╝ck steht Dir neben einem Arsenal verheerender Waffen ein Jetpack zur Verf├╝gung! Denn die dynamischen K├Ąmpfe von Dark Void wechseln nahtlos von bodennahen Scharm├╝tzeln zu atemberaubenden Luftk├Ąmpfen. Nur wenn Du beide Terrains meisterst, wirst Du siegreich aus dem Dark Void hervorgehen.

Dark Void ist vom 1. bis 15. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Hard Corps: Uprising

Hard Cops: Uprising l├Ąsst mit seiner nostalgischen 2D-Grafik und jeder Menge Run and Gun-Action die nostalgische Konami-Zeit wiederaufleben. Als Soldat Bahamut k├Ąmpfst Du Dich im Arcade-Modus durch m├Ârderische Sch├╝tzengr├Ąben und schreibst Deine ganz pers├Ânliche Heldengeschichte. Oder Du st├╝rzt Dich in den taktischen Rising-Modus, wo Du mit jedem Sieg Punkte sammelst, um diese in neue Waffen, Skills und Upgrades zu investieren.

Hard Corps: Uprising ist vom 16. bis zum 30. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

