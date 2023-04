Auch im April 2023 gibt es wieder Spiele im Rahmen der Games with Gold gibt. Diese zwei kostenlose Spiele kannst du auf der Xbox One und Xbox Series X|S spielen, wenn du entsprechend Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Out of Space: Couch Edition

Du und Deine Freund*innen ziehen in ein Haus im Weltall, wo Ihr Euch mit einer t├Âdlichen Alienplage herumschlagen m├╝sst und Euch der Herausforderung stellt, ein nachhaltiges Raumschiff zu bauen. Jede Partie beginnt in einem prozedural generierten Raumschiff, das Ihr nur mit Planung und Teamwork in ein neues Zuhause umbauen k├Ânnt. Generiert Ressourcen, recycelt M├╝ll und Alienglibber, kauft neue Technologien und helft einander. Dann kann aus diesem chaotischen Haufen Metall im Weltraum ein echtes Zuhause werden!

Peaky Blinders: Mastermind

Willkommen in Birmingham in der chaotischen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Peaky Blinders: Mastermind spielt vor den Ereignissen der ersten Staffel und dreht sich um Deinen Aufstieg in der Gang der Shelby-Familie. Folge Tommys Aufstieg, w├Ąhrend er sich als wahrer Drahtzieher der Peaky Blinders erweist und eine finstere Verschw├Ârung aufdeckt, die die Familie aus dem Gesch├Ąft bringen soll. Werde zum wortw├Ârtlichen Mastermind, indem Du den Pfad der Charaktere zur├╝ckspulst, um alle Handlungen der Figuren perfekt aufeinander abzustimmen. Die h├Âchste Missionsbewertung erreichst Du nur durch den strategischen Einsatz der Charaktere oder eine clevere List.

Quelle: Pressemitteilung