Der August l├Ąuft bereits und nat├╝rlich gibt es im August und weiterhin Games with Gold. Zwei Titel speziell f├╝r Xbox One und Xbox Series X|S und zwei weitere f├╝r die Xbox 360.

Calico

Calico ist eine entspannende Simulation, in der Du eine wichtige und liebevolle Aufgabe bekommst: Du baust das Katzencaf├ę der Stadt wieder auf und f├╝llst es mit s├╝├čen und knuddligen Tieren. Im Spiel triffst Du auf ein kleines Dorf und k├╝mmerst Dich um das heruntergekommene Katzencaf├ę. Baue Dein Caf├ę auf, indem Du es mit niedlichen M├Âbeln, lustigen Dekorationen und leckerem Geb├Ąck f├╝llst sowie daf├╝r sorgst, dass es wieder voller Tiere ist.

Calico ist vom 1. bis zum 31. August auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

ScourgeBringer

Mit fl├╝ssigen Bewegungen, verheerenden Fl├Ąchen-Angriffen, einer herausragenden Pixel-Grafik und einem Soundtrack mit Ohrwurm-Potenzial kn├╝pft ScourgeBringer an kultige Rogue-Platformer und Metroidvania an. Ausger├╝stet mit Deiner zuverl├Ąssigen Drohne k├Ąmpfst Du Dir Deinen Weg durch die Tiefen eines Dungeons voller antiker Maschinen, seltsamer Geister und gigantischer Bosse.

ScourgeBringer ist vom 16. August bis zum 15. September auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Saints Row 2

In 5 Jahren kann sich eine Menge ver├Ąndern. Du erf├Ąhrst es am eigenen Leibe, nachdem Du nach langer Zeit aus dem Koma erwachst. Die Saints der 3rd Street wurden aufgel├Âst und ihr Revier wurde unter verschiedenen Syndikaten aufgeteilt, die von korrupten Unternehmen gest├╝tzt werden. Du baust die Saints erneut auf, eroberst Dein Territorium zur├╝ck und erlebst ein Open World-Abenteuer voller Gewalt, aber auch charmantem Humor. Verdiene Dir den Respekt, der Dir zusteht und stelle Dein Imperium wieder her.

Saints Row 2 ist vom 1. bis zum 15. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Monaco: WhatÔÇÖs Yours is Mine

Stelle die ultimative Diebesbande zusammen und begehe das perfekte Verbrechen. Dabei setzt sich Deine Truppe aus acht grundverschiedenen doch sehr talentierten Pers├Ânlichkeiten zusammen. Der Cleaner, der Locksmith und die anderen Mitglieder der Gruppe verf├╝gen ├╝ber n├╝tzliche F├Ąhigkeiten, die Dir Deinen Raubzug erleichtern. Spiele entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen und betrete schillernde Nachtclubs, luxuri├Âse Yachten und viele weitere Orte im Mittelmeer-Paradies Monaco.

Monaco: WhatÔÇÖs Yours is Mine ist vom 16. bis zum 31. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

