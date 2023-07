Der August wartet auf euch, denn im Rahmen von Games with Gold gibt es ein letztes Mal zwei tolle kostenlose Spiele die auf dich warten. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Blue Fire

B√∂se M√§chte haben die Welt von Penumbra √ľbernommen. Du wirst als Krieger*in des Lichts und der Dunkelheit gebraucht! Begib Dich auf eine Reise, um Tempel voller 3D-Platforming-Herausforderungen zu erkunden, wilde Feinde zu bek√§mpfen und Nebenquests zu erledigen. Meistere die Kunst der Geschicklichkeit, w√§hrend Du Dich immer schwierigeren Void-Puzzles stellst und die Geheimnisse l√ľftest, die die Welt retten werden.

Inertial Drift

Beherrschst Du den perfekten Drift? Fahre in diesem Arcade-Rennspiel mit einzigartigem Handling-Modell und Twin-Stick-Drift-Mechanik durch eine 90er-Jahre-Retro-Zukunft. Wähle aus 16 einzigartigen Autos auf 20 wilden Strecken und rase durch die Neonstraßen. Verbessere Deine Fähigkeiten in der Einzelspieler-Story und beweise Dein Können im Mehrspielermodus.

Wichtige Info

Wenn Du derzeit ein Xbox Live Gold-Abonnement hast, wird Deine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ab dem 14. September automatisch auf Xbox Game Pass Core umgestellt, ohne dass sich der Preis √§ndert. Xbox Game Pass Core bietet weiterhin Online-Konsolen-Multiplayer sowie sofortigen Zugriff auf eine neue Bibliothek mit √ľber 25 hochwertigen Spielen aus dem Game Pass-Katalog. Diese kannst Du ohne zus√§tzliche Kosten auf der Xbox Series X|S oder Xbox One spielen und erh√§ltst au√üerdem Angebote und Rabatte f√ľr Mitglieder.

Games with Gold wird am 1. September auslaufen. Du kannst weiterhin auf alle Games with Gold-Spiele zugreifen, die Du zuvor eingelöst hast, solange Du ein Xbox Game Pass Core- oder Xbox Game Pass Ultimate-Mitglied bist. Wenn Du derzeit eine Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft hast, kannst Du mit demselben Plan weitermachen.

Quelle: Pressemitteilung