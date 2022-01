Der Februar bietet euch wieder vier kostenlose Spiele und das natĂĽrlich im Rahmen von Games with Gold. Auf euch warten zwei Titel fĂĽr Xbox Series X|S und Xbox One und zwei weitere Titel fĂĽr die Xbox 360.

Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall

Während Du in die Rollen des unerschrockenen Amerikaners George Stobbart und der gewitzten französischen Journalistin Nico Collard schlüpfst, folgst Du der Spur eines gestohlenen Bildes – und deckst dabei eine mörderische Verschwörung auf. In diesem spannenden Kriminalfall kommst Du uralten Mysterien auf die Spur, die älter sind als jede schriftliche Aufzeichnung.

Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall ist vom 1. bis 28. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Aerial_Knight’s Never Yield

Aerial_Knight's Never Yield ist ein packender 3D-Sidescroller mit einer spannenden Geschichte, die Dich ständig in Bewegung hält. Du schlüpfst in die Rolle des geheimnisvollen Wallys, dessen Aufgabe es ist, verlorene Dinge zurückzuholen. In diesem Spiel dreht sich alles um Schnelligkeit: Wirst Du schneller rennen als Deine Feinde?

Aerial_Knight’s Never Yield ist vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Hydrophobia

Im atmosphärischen Survival-Abenteuer Hydrophobia tauchst Du in die dunklen Tiefen einer versunkenen Stadt ab, die in die Hände von Terroristen gefallen ist. Als mutige Protagonistin Kate stellst Du Dich Deinen quälenden Kindheitserinnerungen. Dabei nutzt Du schwimmende Ölbrände, Elektrizität und die Macht des Wassers, um den gefährlichen Eindringlingen das Handwerk zu legen.

Hydrophobia ist vom 1. bis 15. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfĂĽgbar.

Band of Bugs

Schließe Dich mit bis zu sieben Freund*innen zusammen und stellt Euch gemeinsam dem Kampf gegen Käfer, Spinnen und andere grausige Krabbeltiere. Band of Bugs ist ein rasantes, leicht zugängliches Strategiespiel, bei dem sich das Spielgeschehen ganz um Dich und Deine Freund*innen dreht. Der Titel ist dabei anspruchsvoll genug für alle Taktiker*innen, aber so einsteigerfreundlich, dass auch Gelegenheits-Spieler*innen auf ihre Kosten kommen.

Band of Bugs ist vom 16. Februar bis zum 28. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfĂĽgbar.

Quelle: Pressemitteilung