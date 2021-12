Das neue Jahr steht bevor und passend dazu bevor und nat├╝rlich warten wieder neue Spiele im Rahmen von Games with Gold. Zwei Titel sind speziell f├╝r Xbox Series X|S und Xbox One und zwei weitere f├╝r die Xbox 360. Na dann schauen wir mal, was euch diesen Monat so erwartet.

NeuroVoider

In einer cybernetischen Welt warten Horden von Kamikaze-Robotern auf Dich, die Du mit Deinem nuklearen Waffenarsenal bek├Ąmpfen musst. Spiele im Koop-Modus mit bis zu vier Freund*innen oder tobe Dich alleine in diesem einzigartigen Hack'n'Slash Twin-Stick-Shooter aus. Der Original-Soundtrack des Cyberpunk-Artists Dan Terminus wird Dich auf Deinem Abenteuer begleiten.

NeuroVoider ist vom 1. bis 31. Januar auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Aground

Die Menschheit k├Ąmpft um ihr ├ťberleben. Ihre einzige M├Âglichkeit: Entfernte Sterne erreichen. Ganz egal, ob Du neuartige Technologien entwickelst, Drachen z├╝chtest oder in den Weltraum abhebst ÔÇô der Himmel ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht das Limit. Baue auf, was zerst├Ârt wurde und rette die Menschheit.

Aground ist vom 16. Januar bis 15. Februar auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Radiant Silvergun

Der legend├Ąre Vertikal-Shooter wurde von Treasure general├╝berholt und kehrt mit demselben Shoot 'em Up-Gameplay zur├╝ck, das die urspr├╝ngliche Arcade-Version so ber├╝hmt gemacht hat. Neue Elemente wie der Shooter-Modus im Ikuraga-Style tragen dazu bei, dass der Spielspa├č noch gr├Â├čer wird.

Radiant Silvergun ist vom 1. bis 15. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Space Invaders: Infinity Gene

Das Spiel, das die Welt der Videospiele ├╝ber Generationen hinweg gepr├Ągt hat, ist mit einem neuen Twist zur├╝ck. Auf Dich warten insgesamt 143 Stages, die sich in Aussehen und Schwierigkeit an Dein fortschreitendes Spielniveau anpassen. In einer fantasievollen und atemberaubenden Optik kannst Du neue Stages, Power-Ups und Features freischalten.

Space Invaders: Infinity Gene ist vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Quelle: Pressemitteilung