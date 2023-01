Ein Frohes neues Jahr und passend im neuen Jahr gibt es nat├╝rlich auch wieder die Games with Gold mit tollen Spielen gratis, wenn ihr Games with Gold besitzt. Dazu gibt es wie gewohnt zwei Titel f├╝r Xbox Series X|S und Xbox One.

Iris Fall

Tauche ein in eine atemberaubende Welt voller R├Ątsel und Abenteuer. In der Rolle von Iris, einer mysteri├Âsen schwarzen Katze, folgst Du den Wegen von Licht und Schatten. Je tiefer Iris in das Labyrinth vordringt, desto besser erkennt sie die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Die Kombination aus intuitiver Spielmechanik, herausfordernden R├Ątseln, dem einzigartigen monochromen Look und einem spektakul├Ąren Soundtrack schafft ein unvergessliches Abenteuer.

Autonauts

Das Universum geh├Ârt Dir! Finde unbewohnte Planeten und errichte Deine eigenen Zivilisationen. Los geht es mit dem Sammeln von St├Âcken und Steinen, mit denen Du das Fundament Deiner Siedlung errichtest. Mit der Zeit kannst Du Dir Roboter leisten, die Dir beim Aufbau der Siedlungen helfen und immer intelligenter werden. Bringe Ihnen das Fischen, Ernten und Kochen bei und erlebe, wie sie sich weiterentwickeln. Ehe Du Dich versiehst, hast Du eine ganze Zivilisation geschaffen, die eigenst├Ąndig ├╝berleben kann. Erschaffe in dieser Simulation mit offenem Ende eine Welt, die von Automatisierung und Intelligenz getragen wird.

