Auch im Juni warten auf euch zwei tolle kostenlose Spiele auf Dich, auf Xbox One und Xbox Series X|S. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Adios

Eine Entscheidung kann alles ver├Ąndern. Du schl├╝pfst in die Rolle eines Schweinebauers, der nicht l├Ąnger Leichen f├╝r die Mafia entsorgen will. Es folgt eine Diskussion zwischen Dir und einem Auftragsm├Ârder, der Dich t├Âtet, sofern Du Deine Entscheidung nicht revidierst. Adios ist ein filmisches Spiel aus der Ego-Perspektive ├╝ber das F├Ąllen einer schwerwiegenden Entscheidung. Wirst Du dem Verbrechen auf Nimmerwiedersehen sagen k├Ânnen oder wirst Du nur noch tiefer in den mafi├Âsen Sumpf gezogen? Finde es jetzt heraus!

The Vale: Shadow of the Crown

Schlie├če Deine Augen und h├Âre einfach zu. The Vale: Shadow of the Crown ist ein einzigartiges Abenteuer, das Sound und haptisches Controller-Feedback zu einem audiobasierten Abenteuer verwebt. ├ťberwinde die Barrieren zwischen Dir als Spieler*in und Deinem Charakter, wenn Du den Atem von Feind*innen, das Knirschen von Schritten oder das Klirren von Waffen h├Ârst. Die K├Ąmpfe sind intensiv und ganz anders als in anderen Action- oder Fantasy-Spielen.

Quelle: Pressemitteilung