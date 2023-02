Der März wartet auf euch, denn im Rahmen von Games with Gold gibt es wieder tolle kostenlose Spiele auf deiner Xbox Series X|S und Xbox One. Von den Games with Gold profitierst du auch, wenn du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Trüberbrook

Begib Dich auf eine nostalgische Erkundungsreise durch das lauschige Örtchen Trüberbrook im Deutschland der 60er Jahre. Doch in diesem Singleplayer-Abenteuer ist nichts so, wie es scheint: Hinter der beschaulichen Fassade warten jede Menge Science Fiction- und Mystery-Elemente, die Dich in Staunen versetzen. Ebenfalls erstaunlich ist der einzigartige Look von Trüberbrook, der durch liebevoll in Szene gesetzte Miniaturen gleichzeitig malerisch märchenhaft und unheimlich greifbar wirkt. Entdecke Risse in der Realität, stelle Dich verrückten Wissenschaftler*innen, kämpfe für Deine wahre Liebe und rette die Welt!

Sudden Strike 4 – Complete Collection

Spiele den originalen RTS-Klassiker rund um den Zweiten Weltkrieg inklusive aller fünf DLCs. Kommandiere in entscheidenden Schlachten die Truppen der verschiedenen Fraktionen und begib Dich an historische Schauplätze der Kriegsgeschichte. Begib Dich auf die Straßen Richtung Dünkirchen, nutze die verschneiten Landschaften Finnlands zu Deinem Vorteil, trotze den Wüsten des afrikanischen Kontinents oder gehe siegreich aus Seeschlachten im Pazifik hervor. Spiele wahlweise allein oder im Multiplayer elf Kampagnen und führe hunderte verschiedener Einheiten in den Kampf

Lamentum

In Lamentum schlüpfst Du in die Rolle des jungen Aristokraten Victor, der sich auf eine verzweifelte Reise begibt, um das Heilmittel für eine mysteriöse Krankheit zu finden. Als Du einem vielversprechenden Hinweis folgst, betrittst Du das düstere Anwesen eines mysteriösen Grafen. Doch in den Räumen der Villa lauern unzählige namenlose Albträume, die Dich für immer gefangen nehmen können. Und je weiter Du auf Deinem Weg voranschreitest, desto dringlicher wird die Frage: Welchen Preis bist Du bereit, für Deinen Wunsch zu zahlen?

