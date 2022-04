In wenigen Tagen beginnt der Mai und wenn ihr entsprechend Games with Gold besitzt, warten auf euch wie gewohnt vier Titel die ihr gratis Spielen k├Ânnt. Zwei Titel f├╝r die Xbox Series X|S und Xbox One und zwei weitere Titel f├╝r die Xbox 360.

YokuÔÇÖs Island Express

Du hilfst dem winzigen Protagonisten Yoku dabei, das Postamt der Insel Mokumana wiederaufzubauen und einen alten Gott zu erwecken. Indem Du Yoku quer ├╝ber die umwerfende, handgezeichnete Insel schie├čt und flipperst, lieferst Du immer mehr Pakete in alle Winkel des tropischen Paradieses aus.

YokuÔÇÖs Island Express ist vom 1. bis zum 31. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

The Inner World: The Last Wind Monk

Du schl├╝pfst in die Rolle von Robert, dem letzten Thronfolger der Fl├Âtennasen und musst Deine Dynastie retten. Hals ├╝ber Kopf st├╝rzt Du Dich mit der flugunf├Ąhigen Taube Hack und Deiner gro├čen Liebe Laura in ein aberwitziges Abenteuer.

The Inner World: The Last Wind Monk ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Hydro Thunder Hurricane

Hydro Thunder Hurricane ist ein Arcade-Rennspiel, in dem sich pfeilschnelle Boote waghalsige Rennen auf den exotischsten Gew├Ąssern der Welt liefern. Im Zuge Deiner Rennboot-Karriere schaltest Du abwechslungsreiche Strecken frei: Fahre zur Monsterinsel, in das Bermudadreieck, in die Area 51 und an andere atemberaubende Orte. Nur wenn Du eines der 20 Rennboote bestm├Âglich modifizierst und alle Power-Ups freischaltest, wirst Du diese rasante Wasserschlacht gewinnen.

Hydro Thunder Hurricane ist vom 1. Mai bis zum 15. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Viva Pi├▒ata Party Animals

Die Pi├▒atas wissen wie man eine Fiesta feiert und Ihr seid alle eingeladen! In aberwitzigen Partyspielen liefern sich bis zu vier Spieler*innen lustige Duelle, Matches und Rennen. Wer wird mit seiner niedlichen Pi├▒ata die meisten S├╝├čigkeiten einheimsen und zum absoluten Partyliebling aufsteigen?

Viva Pi├▒ata Party Animals ist vom 16. Mai bis zum 31. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Quelle: Pressemitteilung