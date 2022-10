Der Oktober ist da und passend dazu gibt es im Rahmen von Games with Gold zwei tolle Spiele f├╝r die Xbox One und Xbox Series X|S.

Windbound

Du schl├╝pfst in die Rolle der Kriegerin Kara, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wird. Der wilden See hilflos ausgeliefert, wirst du an die K├╝ste der Verbotenen Inseln, einem geheimnisvollen Paradies, gesp├╝lt. Mit Deinem eisernen ├ťberlebenswillen stellst Du lebenswichtige Werkzeuge und Waffen her. Wenn Du die Inseln und ihre versteckten Ruinen erkundest, wirst Du die Geheimnisse der Vergangenheit enth├╝llen und vielleicht sogar einen Einblick in die Zukunft erhalten. L├Âse die zugrundeliegenden Mysterien und vielleicht findest Du mehr, als nur Deinen Weg nach Hause.

Bomber Crew Deluxe

In diesem strategischen Bomber-Simulator steigst Du in die geschichtstr├Ąchtigen Milit├Ąr-Flugzeuge des zweiten Weltkriegs, um die Geschichte zu ver├Ąndern. Doch jede einzelne Mission ist mit einem hohen Risiko verbunden. Neben dem Erreichen des Ziels ist vor allem das ├ťberleben Deiner Crew entscheidend ÔÇô denn durch die Permadeath-Mechanik gibt es keine zweiten Chancen. Sobald Du mit Deiner Maschine startest, drohen jede Menge Gefahren und Risiken, die Du bei Deiner Planung einkalkulieren solltest: Nicht nur feindliche Kampfflieger und Flakgesch├╝tze gef├Ąhrden Deine Mission, auch schlechtes Wetter kann Dir einen Strich durch die Rechnung machen. Sorge daf├╝r, dass Deine Crew f├╝r jede Mission richtig vorbereitet ist, und kehre siegreich zur├╝ck!

