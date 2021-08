Der September steht vor der T├╝r und nat├╝rlich d├╝rfen die Games with Gold nicht fehlen. Wie gewohnt stehen dir zwei Titel f├╝r die Xbox Series X|S sowie Xbox One zur Verf├╝gung und zwei weitere f├╝r die Xbox 360.

Warhammer Chaosbane

In einer vom Krieg verw├╝steten Welt bist Du die letzte Hoffnung f├╝r das Imperium der Menschheit gegen die Horden des Chaos. Du w├Ąhlst Deinen Charakter aus vier Klassen mit einzigartigen und komplement├Ąren Fertigkeiten aus und bereitest Dich, ausger├╝stet mit den m├Ąchtigsten Artefakten der alten Welt, auf gigantische Schlachten vor. Neben dem Story-Modus sorgen ein Boss Rush-Modus, zahlreiche Dungeons und regelm├Ą├čige Updates f├╝r ein abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Warhammer Chaosbane ist vom 1. bis 30. September auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Mulaka

In diesem Action-Abenteuer tauchst Du in die faszinierende und vielf├Ąltige Kultur der Tarahumara ein ÔÇô ein indigenes Volk, das den Norden Mexikos ihr Zuhause nennt. Als Schamane Deines Stammes leihst Du Dir die Macht der Halbg├Âtter, treibst das B├Âse aus, l├Âst knifflige Puzzles und hilfst den Dorfbewohner*innen als spiritueller Beistand. Deine Aufgaben f├╝hren Dich durch beeindruckende Canyons, mystische W├╝sten und feiern die vielf├Ąltigen Landschaften Nord-Mexikos.

Mulaka ist vom 16. September bis 15. Oktober auf Xbox Series X|S und Xbox One verf├╝gbar.

Zone of the Enders 3D Collection

Von Hideo Kojima ÔÇô dem Mastermind hinter Death Stranding und der Metal Gear-Reihe ÔÇô kommt der mitrei├čende Zone of the Enders Space-Epos. Du steuerst den Orbital Frame Jehuty und hilfst der Space Force dabei, die dunkle Macht der Bahram endg├╝ltig zu vernichten. Diese zweiteilige Kollektion enth├Ąlt mit Zone of the Enders und Zone of the Enders: The 2nd Runner die gesamte Geschichte.

Zone of the Enders 3D Collection ist vom 1. bis 15. September auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Samurai Shodown II

Du steigst als m├Ąchtiger Samurai in die Arena und stellst in intensiven Schwertk├Ąmpfen Deine Kampfkunst auf die Probe. Mithilfe ausgefeilter F├Ąhigkeiten und dem richtigen Einsatz des Rage-Systems durchbrichst Du die Konter Deiner Gegner*innen und steigst zum m├Ąchtigsten Samurai aller Zeiten auf. Auf Deinem Weg zum Ruhm stehen Dir 15 verschiedene, beliebte Charaktere des Franchises zu Verf├╝gung ÔÇô welcher von ihnen wird am besten zu Deinem Kampfstil passen?

Samurai Shodown II ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verf├╝gbar.

Quelle: Pressemitteilung