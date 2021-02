Mit der MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket stellt Cooler Master eine aus hochwertigem Temperglas gefertigte Grafikkartenhalterung samt eindrucksvoller ARGB-Kantenbeleuchtung vor. Aktuelle High-End-Grafikkarten fallen zunehmend größer und schwerer aus.

F√ľr herk√∂mmliche PCI-Express-Steckpl√§tze auf Mainboards bedeutet das hohe Gewicht eine teils gef√§hrliche, zus√§tzliche Belastung. Eine GPU-Halterung verleiht Grafikkarten an den gewichtskritischen Ansatzpunkten zus√§tzlichen Halt, um den Einschub auf der Hauptplatine zu sch√ľtzen.

Innovatives Konzept f√ľr sicheren Halt

Die MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket vereint die hohe Stabilit√§t von Temperglas mit dessen einzigartiger √Ąsthetik zu einem innovativen Halterungskonzept. Im Zuge umfassender, interner Testreihen konnte das Material durch eine hohe Widerstandsf√§higkeit und seine demzufolge hervorragende Eignung zur Sicherung selbst der gr√∂√üten und schwersten Grafikkarten √ľberzeugen. Der Lieferumfang umfasst zwei Halteschienen, welche sich in beliebiger Ausrichtung am Temperglas-Tr√§ger befestigen lassen. Somit kann die Halterung Grafikkarten entweder am hinteren Ende oder ihrer dem Geh√§useseitenteil zugewandten Seite stabilisieren und verhindert deren Durchh√§ngen. Eine magnetische Standfl√§che verleiht der MasterAccessory Support Bracket exzellenten Halt im Geh√§use und verhindert ein Verrutschen durch Eigenvibrationen des PC-Systems oder w√§hrend des Transports. Dank des vollst√§ndig werkzeugfreien Montagekonzepts gelingt die Installation spielend leicht.

ARGB-Kantenbeleuchtung (optional deaktivierbar)

In das Temperglas eingearbeitete, lichtdurchl√§ssige Abschnitte streuen das Licht der magnetischen ARGB-Bodenplatte. Durch die CNC-Bearbeitung der Glas-Bestandteile ergeben sich effektvolle Lichtschienen, welche die strahlkr√§ftig-imposante LED-Beleuchtung durch die Halterung weiterleiten und einen aufsehenerregenden Akzent setzen. Sollte hingegen eine weniger verspielte Optik gefragt sein, ist der Lichteffekt auch vollst√§ndig deaktivierbar. In diesem Fall punktet die MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket mit einem minimalistisch-eleganten Design und tritt nahezu unsichtbar in den Hintergrund. Ob nun als ARGB-Blickfang oder dezente, funktionale L√∂sung ‚Äď ein sicherer Halt und Schutz der Grafikkarte ist in jedem Fall gew√§hrleistet.

Hochwertige Verarbeitung, maximale Kompatibilität

Aufgrund ihres flexiblen Universaldesigns l√§sst sich die GPU-Halteschiene m√ľhelos verschieben und an der richtigen Position feststellen. Somit ist die optimale Kompatibilit√§t zu einem Gro√üteil der auf dem Markt erh√§ltlichen Kombinationen von Grafikkarten und PC-Geh√§usen gew√§hrleistet. In einem H√∂henbereich von 41 bis 171 mm bietet die MasterAccessory ARGB GPU Support Bracket punktgenau zus√§tzliche Stabilit√§t. Dadurch sch√ľtzt sie gleichzeitig den PCI-Express-Einschub auf dem Mainboard vor einer √ľberm√§√üigen Gewichtsbelastung und m√∂glichen Defekten durch versehentliche Ersch√ľtterungen.

Die Cooler Master MasterAccessory APGB GPU Support Bracket mit einer UVP von 26,99 Euro.

Quelle: Pressemitteilung