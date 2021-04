Cooler Master hat das externe Grafikkartengehäuse MasterCase EG200 vorgestellt. Das MasterCase EG200 nimmt Grafikkarten in voller Länge auf und verbindet sie über eine Thunderbolt 3-Schnittstelle für maximalen Durchsatz mit dem Notebook. Zusätzliche Funktionen wie ein USB 3.0-Hub, ein Laptop-Ständer sowie ein Hot-Swap-Festplattenspeicherschacht verwandeln so jedes Notebook spielend in eine Workstation oder einen Gaming-PC der Desktop-Klasse.

Mit dem neuen CoolerMaster EG200 erweitern Sie die Leistung Ihres Laptops zu einem vollwertigen Gaming-PC oder einer Workstation. Das Gehäuse ermöglicht die Installation einer Desktop-PCIe-Grafikkarte über die Thunderbolt 3-Schnittstelle, wodurch Sie die Grafikkartenleistung jedes mit Thunderbolt 3 ausgestatteten PCs oder Macs upgraden können. Des Weiteren verfügt das EG200 über einen dedizierten USB-Hub I/O, ein Festplatten- und SSD-Dock und einem vertikalen Laptop-Ständer, der Laptops aller Größen und Formfaktoren problemlos aufnimmt.

Der Hot-Swap-Schacht ermöglicht Anbindung einer weiteren Festplatte oder SSD ohne Geschwindigkeitseinbußen. Für Profis, die ihre Projekte vor Ort und ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen, bietet die zusätzliche Funktionalität die Möglichkeit, die dedizierte Leistung von High-End-Grafikkarten auch auf dem Notebook zu nutzen. Das interne PCB-Design priorisiert die Geschwindigkeit der Speicherübertragung und verhindert Dateninterferenzen und Signalverluste, wenn mehrere USB-Geräte die gleiche Bandbreite wie die GPU nutzen.

Der integrierte Notebook-Ständer schafft Platz auf dem Schreibtisch und die Lüftergeschwindigkeit lässt sich regeln, um einen leisen Betrieb bei optimaler Kühlleistung sicher zu stellen. Anhand dieser Funktionen hebt das MasterCase EG200 den Standard externer GPU-Gehäuse auf die nächste Stufe und erweitert die Leistung von Laptops enorm.

Merkmale im Überblick

Steigerung der Grafikkarten-Leistung - Erweitern Sie Ihren Laptop um die Leistung einer Grafikkarte der Desktop-Klasse. Das EG200 wird über eine Thunderbolt 3-Verbindung an ein Notebook angeschlossen, um die Gaming- oder Rechenleistung mit einer dedizierten Grafikkarte erheblich zu steigern.

- Erweitern Sie Ihren Laptop um die Leistung einer Grafikkarte der Desktop-Klasse. Das EG200 wird über eine Thunderbolt 3-Verbindung an ein Notebook angeschlossen, um die Gaming- oder Rechenleistung mit einer dedizierten Grafikkarte erheblich zu steigern. Thunderbolt 3-Anschluss - Der Thunderbolt 3-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und 60 W Laptop-Ladung über USB-C. Das EG200 ist mit dem neuesten JHL7440-Controller ausgestattet, um maximale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten.

- Der Thunderbolt 3-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und 60 W Laptop-Ladung über USB-C. Das EG200 ist mit dem neuesten JHL7440-Controller ausgestattet, um maximale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten. Eingebauter Laptop-Ständer - Stellen Sie Ihr Gerät auf den integrierten vertikalen Laptop-Ständer ein und arbeiten Sie wie an einem Desktop.

- Stellen Sie Ihr Gerät auf den integrierten vertikalen Laptop-Ständer ein und arbeiten Sie wie an einem Desktop. Dedizierte IO-Anschlüsse - Der dedizierte USB-Anschluss trennt die USB-Hub-Funktionalität vom Thunderbolt 3-Anschluss, damit die Grafikkarte oder ein anderes PCIe-Gerät die maximale Thunderbolt 3-Bandbreite nutzen kann.

- Der dedizierte USB-Anschluss trennt die USB-Hub-Funktionalität vom Thunderbolt 3-Anschluss, damit die Grafikkarte oder ein anderes PCIe-Gerät die maximale Thunderbolt 3-Bandbreite nutzen kann. Festplattendock - Erweitern Sie den Speicher Ihres Laptops mit einem einfach hinzuzufügenden 3,5- oder 2,5-Zoll Festplatten- oder SSD-Laufwerk für Ihre Spielebibliothek oder Projektdateien

- Erweitern Sie den Speicher Ihres Laptops mit einem einfach hinzuzufügenden 3,5- oder 2,5-Zoll Festplatten- oder SSD-Laufwerk für Ihre Spielebibliothek oder Projektdateien Mac- und PC-kompatibel - Kompatibel mit Thunderbolt 3 ausgestatteten Macs* und PCs. Einfach anschließen und loslegen. *Unterstützt nur AMD-Karten, bitte prüfen Sie den Support auf der Herstellerseite.

- Kompatibel mit Thunderbolt 3 ausgestatteten Macs* und PCs. Einfach anschließen und loslegen. *Unterstützt nur AMD-Karten, bitte prüfen Sie den Support auf der Herstellerseite. Platzsparend und kompakt - Mit nur 9,7 Litern ist das EG200 eines der kleinsten eGPU-Gehäusen auf dem Markt, das High-End Grafikkarten in voller Länge unterstützt und so wertvollen Platz auf dem Schreibtisch spart.

- Mit nur 9,7 Litern ist das EG200 eines der kleinsten eGPU-Gehäusen auf dem Markt, das High-End Grafikkarten in voller Länge unterstützt und so wertvollen Platz auf dem Schreibtisch spart. Ausgesprochen kompatibel - Mit dem mitgelieferten 550-Watt-Netzteil unterstützt das EG200 selbst die leistungshungrigsten Grafikkarten auf dem Markt. Es werden Karten mit Abmessungen von bis zu 330 x 51 x 156 mm unterstützt. Erweiterte Kompatibilität mit PCI-e-Erweiterungskarten wie zum Beispiel Gigabit-Ethernet, NVME-Erweiterungskarten, etc.

Das MasterCase EG200 ist mit einem Netzteil der Cooler Master V-Gold Serie ausgestattet, das speziell für die Stromversorgung der GPU, der Laufwerke und des USB-Zubehörs entwickelt wurde. Das Netzteil wird mit allen erforderlichen Kabeln geliefert, die zur Installation der Grafikkarte benötigt werden.

Quelle: Pressemitteilung