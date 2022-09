Cooler Masters, hat bereits im Fr├╝hjahr dieses Jahres mit dem HAF 700 EVO einen Meilenstein in der Geschichte der Geh├Ąusetechnologie vorgestellt. Heute kehrt Cooler Master zu den Wurzeln der HAF-Serie zur├╝ck und stellt mit dem HAF 700 ein EATX-Geh├Ąuse vor, das sich vollkommen auf Leistung konzentriert.

Das HAF 700 ist wesentlich dezenter und minimalistischer im visuellen Design, w├Ąhrend die wichtigsten Funktionen des HAF 700 EVO Flaggschiffs beibehalten wurden. Es bietet ebenfalls unbegrenzte Hardware-Unterst├╝tzung, Mehrkammer-W├Ąrmeableitung und innovative, zum Patent angemeldete Finessen.

Fokus auf K├╝hlung und Leistung

In der "HAF-DNA" liegt der Schwerpunkt auf Luftzirkulation und Leistung durch ein detailgetreues Design, das auch leistungshungrigste Komponenten problemlos aufnimmt. Von SSI-EEB EATX-Mainboards bis hin zu mehreren Radiatoren mit einer L├Ąnge von bis zu 480 mm sowie jeder aktuellen und zuk├╝nftigen High-End-Grafikkarten, die man in die Finger bekommen kann - das HAF ist f├╝r den Aufbau eines Traumsystems konzipiert. Nach der Installation aller wichtigen Hardware-Komponenten finden Anwender zus├Ątzlich eine F├╝lle von Freir├Ąumen f├╝r DIY-Wasserk├╝hlungen, Kabelmanagement, eine Vielzahl von SSD- und HDD-Laufwerken sowie weiterem Zubeh├Âr - das Platzangebot ist quasi un├╝bertroffen.

Mit dem Ziel, die thermische Effizienz noch weiter zu steigern, verf├╝gt das HAF 700 ├╝ber eine vollst├Ąndige Mesh-Front, die dahingehend abgestimmt ist, Resonanzen zu vermeiden und den Ger├Ąuschpegel zu reduzieren. Die zwei 200-mm- und drei 120-mm-Sickleflow-ARGB-PWM-L├╝fter, die im Geh├Ąuse enthalten sind, wurden in einem Layout vorinstalliert, das intern getestet und f├╝r einen optimierten Luftstrom konfiguriert wurde, sodass sofort nach dem Auspacken die erstklassigen K├╝hl- und Leistungseigenschaften abgerufen werden k├Ânnen.

Intuitive werkzeuglose Installation

Um Anwendern einen einfachen Zugang zu ihrer Hardware zu bieten, bietet das HAF 700 ein hohes Ma├č an werkzeugloser Installation in seinem mechanischen Design. Mehrere zum Patent angemeldete werkzeuglose Funktionen wie Multifunktionsverriegelungen, herausnehmbare Laufwerksk├Ąfige und GPU-Installationsdesigns rationalisieren den Bauprozess und sorgen f├╝r ein revolution├Ąres und einzigartiges Installationserlebnis. Alle internen Geh├Ąusekomponenten sind herausnehmbar und austauschbar, sodass der Benutzer das Layout optimal an seine Bed├╝rfnisse anpassen kann.

Grenzenlose ├Ąsthetische Freiheit

W├Ąhrend der HAF 700 EVO als Herzst├╝ck f├╝r ein Gaming-Setup gedacht ist, wurde das HAF 700 entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Geschm├Ąckern in Bezug auf Optik und Funktionalit├Ąt herzustellen. Das HAF 700 verf├╝gt ├╝ber ein Frontpanel mit einem deutlich unauff├Ąlligeren Design und ist von oben bis unten mit ARGB Gen2 Sickleflow-L├╝ftern ausgestattet, sodass die Beleuchtungseffekte frei nach Vorlieben ausgew├Ąhlt und anpasst werden k├Ânnen. ARGB Gen2 ist r├╝ckw├Ąrts kompatibel mit herk├Âmmlichen ARGB Gen1-Ger├Ąten und bietet in Verbindung mit der MasterPlus+ Software noch mehr Freiheit und Vielseitigkeit. Man erh├Ąlt die volle Kontrolle ├╝ber die Lichteffekte und Farben bis hin zu jeder einzelnen LED, sodass jeder Build wirklich einzigartig sein kann.

Leistung ohne Aufwand

Das HAF 700 ist ein Geh├Ąuse, das f├╝r all jene entwickelt wurde, die von ihrem PC nicht nur zus├Ątzliche Leistung erwarten, sondern diese auch ben├Âtigen. Daher wurde jedes Detail so gestaltet, dass die beste Leistung und eine unersch├╝tterliche Zuverl├Ąssigkeit gew├Ąhrleistet sind. Egal, ob man ein Fan der urspr├╝nglichen HAF-Serie, ein professioneller Entwickler oder ein Hardware-Enthusiast ist, das HAF 700 wird einem vieles effizienter und angenehmer machen.

Das Cooler Master HAF 700 Geh├Ąuse gibt es zu einer UVP von 359,99 Euro.

Quelle: Pressemitteilung