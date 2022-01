Wir sind im neuen Jahr angekommen und passend d├╝rfen wir auch endlich mal wieder was kleines Testen, was wir sicherlich alle bereits schon um unsere Arme haben: eine Smartwatch. Es geht in unserem Test um die Huawei Watch GT3.

Die n├Ąchste Generation der beliebten HuaweiI GT Uhren bietet eine unschlagbar lange Akkulaufzeit von 14 bzw. sieben Tagen, intelligentes Gesundheitsmanagement und ist ein smarter Begleiter beim Sport und im Alltag. Mit dem neuen TruSeen 5.0+ Sensor sind Messungen noch akurater und das Design spricht LiebhaberInnen traditonell runder Uhren an. Mit den zwei Gr├Â├čen (42 mm und 46 mm) und den unterschiedlichen Farbvarianten ist f├╝r jeden die passende Smartwatch dabei.

Das runde Design der Huawei Watch GT 3 mit der gravierten Krone erinnert an klassische Uhren. Das Edelstahlgeh├Ąuse verleiht der Smartwatch ein elegantes Aussehen und bietet im Zusammenspiel mit der 2,5D-Glasr├╝ckseite umfassenden Schutz vor Kratzern und Besch├Ądigungen. Zudem tragen die beiden Varianten der HUAWEI Watch GT 3 nicht dick auf: mit nur 11 mm bzw. 10,2 mm Gesamtdicke und lediglich 42,6 Gramm bzw. 35 Gramm (jeweils ohne Armband) kommen die Uhren mit reichlich Finesse und einem angenehmen Tragegef├╝hl daher. Die beiden Displays in den Gr├Â├čen 1,43 Zoll (3,62 cm) sowie 1,32 Zoll (3,35 cm) sind im Vergleich zum Vorg├Ąngermodell gewachsen, so dass sich Inhalte noch besser ablesen lassen. Dank OLED-Technologie ist es auch bei erh├Âhter Sonneneinstrahlung ablesbar und Kontraste werden detailliert wiedergegeben.

Doch was kann die Uhr ├╝berhaupt? In unserem ersten Teil des Videos schauen wir uns die Uhr entsprechend an und machen die Ersteinrichtung und dazu braucht es kein Huawei-Handy.

Was sollen wir entsprechend mit der Uhr noch testen? In wenigen Wochen, werden wir bereits schon unser Abschlussfeedback zu dieser Uhr geben, also haltet dieses auf jedenfall im Blick.