Logitech For Creators pr├Ąsentiert die neue Premium-Streaming-Leuchte Litra Glow mit integrierter TrueSoft-Technologie. TrueSoft erzeugt ein ausgeglichenes LED-Licht, das s├Ąmtlichen Hautt├Ânen schmeichelt.

Litra Glow taucht Creator*innen in ein weiches und angenehmes Licht, das in jeder Umgebung einen professionellen Look vermittelt. Die neue Premium-Leuchte von Logitech for Creators setzt sie stets perfekt in Szene. Sie ist vielseitig einsetzbar und begleitet Kreative als treuer Begleiter auf Produktionen eines YouTube-Videos, in Streaming-Sessions auf Twitch oder w├Ąhrend eines Video-Calls, um die n├Ąchste Markenkooperation zu besprechen. Litra Glow ist Plug-and-Play und somit besonders einfach zu bedienen. Mit den f├╝nf Voreinstellungen f├╝r Helligkeit und Farbtemperatur k├Ânnen Kreative die Lichtkulisse nach ihren Vorstellungen anpassen ÔÇô von warmem Kerzenlicht bis hin zu k├╝hlem Blau.

"Litra Glow mit TrueSoft-Technologie erzeugt im Handumdrehen eine erstklassige Beleuchtung in jeder Umgebung", sagt Jasmine Apolinar, Produktmanagerin bei Logitech for Creators. "Mit Litra Glow lassen sich mehrere Herausforderungen meistern, mit denen Creator*innen immer wieder zu tun haben. Die Lichtqualit├Ąt verbessert sich, harte Schatten verschwinden und die Erm├╝dung der Augen durch stundenlanges Streaming wird effektiv vorgebeugt."

Creator*innen k├Ânnen blitzschnell auf die Einstellungen zur Helligkeit und Farbtemperatur von Litra Glow zugreifen, indem sie die Regler auf der R├╝ckseite der Leuchte oder die Logitech G HUB-Software nutzen. In der Software k├Ânnen sie au├čerdem individuelle Voreinstellungen f├╝r verschiedene Umgebungen speichern und diese den G-Tasten auf einer Tastatur oder einer Maus von Logitech G zuweisen. Damit lassen sich Lichtkulissen mit nur einem Klick ver├Ąndern. Dar├╝ber hinaus steuern Creator*innen auch die Blue Yeti-Mikrofone und Streamcam dank G Hub mit nur einer einzigen Desktop-App.

Das weiche Licht von Litra Glow schont die Augen und ist f├╝r ganzt├Ągige Streaming-Sessions zertifiziert. Insbesondere bei der Entwicklung der Leuchte spielten die Gewohnheiten und Anforderungen von Streamer*innen, die gerne mal vier bis mehr als acht Stunden t├Ąglich vor der Kamera sitzen, eine entscheidende Rolle. Litra Glow wird mit einer Monitorhalterung geliefert, die in ihrer H├Âhe, Neigung und Ausrichtung verstellbar ist und somit ideal ├╝ber dem Desktop-Monitor platziert werden kann.

Die Litra Glow gibt es zu einer UVP von 69 Euro und erscheint am 26. Januar.

Quelle: Pressemitteilung