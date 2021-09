Razer veröffentlicht die kabelgebundene Razer Basilisk V3. Die Gaming-Maus vereint die besten Features für höchste Individualisierbarkeit, 10+1 programmierbare Tasten, ein intelligentes Scrollrad zum Wechseln zwischen verschiedenen Modi und Razer Chroma RGB.

Ein Design für alle Gamer

Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2017 wurde die Basilisk-Familie immer weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein Line-up an Gaming-Mäusen, die der Maßstab für Gamer in den Bereichen Features, Individualisierbarkeit und Leistung sind.

"Die Basilisk V3 verbessert den Vorgänger und vereint alle Features, die Gamer in einer personalisierbaren und anpassbaren Maus wünschen“, so Alvin Cheung, Senior Vice President von Razers Peripherals Business Unit. "Gamer haben einen hohen Anspruch an Details, und mit dem neuen innovativen Mausrad der Basilisk V3 haben unsere Designer die Benutzerfreundlichkeit und Individualisierbarkeit auf eine neue Stufe gebracht."

Smartes Scrollen

Mit der Basilisk V3 erhalten Gamer zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten über die Integration von Software- und Hardware-Lösungen. Die neue Gaming-Maus von Razer verfügt über das neue smarte Razer HyperScroll Tilt Wheel für ein nahtloses und unvergleichliches Scroll-Erlebnis. Wahlweise wird der Modus automatisch eingestellt oder der Nutzer schaltet auf Knopfdruck durch die drei einzigartigen Modi – Taktiles Scrollen, Smart-Reel und Free-Spin Scrolling.

Taktiler Scroll-Modus: Für höchste Präzision und spürbares Feedback des Mausrads, um beispielsweise durch Waffen oder Skills zu scrollen.

Free-Spin Scroll-Modus: Für flüssiges und superschnelles Scrollen – perfekt um Inhalte schnell zu sichten oder wiederholende Spieleingaben zu emulieren.

Smart-Reel-Modus: Nach der Aktivierung via Razer Synapse wechselt das Mausrad automatisch zwischen dem taktilen Modus und dem Freilauf-Modus, wenn man schneller scrollt.

Darüber hinaus kann der Virtual Acceleration-Modus via Razer Synapse aktiviert werden, um die Scroll-Geschwindigkeit zusätzlich zu erhöhen und durch lange Dokumente oder Artikel zu scrollen.

Der individuelle Spielstil

Dank zehn leicht zugänglicher Tasten und einer anpassbaren Taste zum Profil-Wechsel unterhalb der Maus, lassen sich alle Fuktionen, wie Push-to-Talk, Makros und Sekundärfunktionen, schnell und einfach programmieren. Profile können gespeichert und nahtlos gewechselt werden. Bis zu fünf Profile finden auf dem On-Board-Speicher Platz, so dass man überall und jederzeit spielbereit ist.

Darüber hinaus verfügt die Basilisk V3 nun über 11 Razer Chroma-Beleuchtungszonen und Underglow, das die Form der Gaming-Maus in schönstem Chroma RGB mit 16,8 Millionen Farben und zahllosen Effekten zum Strahlen bringt. Razer Chroma RGB ist bereits in über 150 Spiele integriert.

Großartige Features runden die Basilisk V3 ab

Die Razer Basilisk V3 ist mit dem optischen Razer Focus+ Sensor mit 26.000 DPI ausgestattet, dem weltweit fortschrittlichsten und präzisesten Sensor mit intelligenten Funktionen wie asymmetrischem Cut-Off, damit Nutzer die Lift-off- und Landing-Distanz nach den eigenen Wünschen anpassen können. Die Razer Optical Mouse Switches der 2. Generation bieten präzise Klicks mit einer Aktivierung von nur 0,2 Millisekunden und ohne unbeachsichtigte Doppelklicks.

Über die Razer Basilisk V3

10+1 unabhängig programmierbare Tasten

In 4 Richtungen neigbares Razer HyperScroll Mausrad mit elektronisch gesteuertem Freilauf- und Taktilem Modus

11 Razer Chroma-Beleuchtungszonen mit echten 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen

Optischer Focus+ Sensor mit echten 26.000 DPI und 99,6 % Auflösungsgenauigkeit

Bis zu 650 Zoll pro Sekunde (IPS) / 50 G Beschleunigung

Fortschrittliche Lift-off/Landing Distanz-Anpassung

Razer Optical Mouse Switches der 2. Generation für 70 Millionen Klicks

Empfindlichkeitsanpassung im Spiel (Standard-Stufen: 400/800/1.600/3.200/6.400)

Ergonomisches Design für Rechtshänder mit gegossenen Seitengriffen aus Gummi

Hybrider Onboard- und Cloud-Speicher (4+1 Profile)

Razer Synapse 3-kompatibel

1,8 m Speedflex-Kabel

Ungefähre Maße: 129 mm (Länge) x 62 mm (Breite) x 43 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht: 101 g (ohne Kabel)

Die Maus gibt es für 79,99 Euro (UVP)

Quelle: Pressemitteilung