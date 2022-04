Razer k├╝ndigt die Leviathan V2 an, eine neue, optisch ansprechende PC-Soundbar gl├Ąnzt mit einem detaillierten und immersiven H├Ârerlebnis in der Desktop-Umgebung.

Ausgestattet mit zwei Breitbandtreibern, zwei Passivradiatoren, zwei Hocht├Ânern und einem nach unten gerichteten Subwoofer bildet die Leviathan V2 sowohl klare H├Âhen als auch tiefe, druckvolle B├Ąsse ab, um Entertainment-Inhalte in bester Qualit├Ąt darzustellen. Die PC-Soundbar von Razer wurde entwickelt, um neben dem vollen Tonumfang auch eine hohe Klangtreue abzubilden. So werden nicht nur Dialoge in Spielen und Filmen, sondern auch tiefe B├Ąsse in spannenden Actionszenen und Musik-Soundtracks absolut klar wiedergegeben.



Die Razer Leviathan V2 ist mit der patentierten THX┬« Spatial Audio-Technologie f├╝r ein immersives Unterhaltungserlebnis ausgestattet. Dar├╝ber hinaus verf├╝gt die Leviathan V2 ├╝ber Razer Chroma RGB mit 18 Beleuchtungszonen, so dass Gamer ihr immersives Erlebnis auf ein neues Level bringen und auf eine vollst├Ąndige RGB-Anpassung mit unz├Ąhligen Farbmustern f├╝r dynamische Beleuchtungseffekte im Spiel zugreifen k├Ânnen.



Bluetooth 5.2 sorgt f├╝r eine stabile Verbindung und ein komfortables Wechseln zwischen gekoppelten Ger├Ąten. Zus├Ątzlich zu ihrem kompakten Design hat die Leviathan V2 abnehmbare F├╝├če, die es Spielern erm├Âglichen, die Soundbar auf den perfekten Winkel einzustellen, damit sie optimal unter dem Monitor platziert werden kann. Die Leviathan V2 garantiert ein immersives und realistisches Sounderlebnis f├╝r alle Spiele und Entertainment-Inhalte.

Die Razer Leviathan V2 gibt es bereits jetzt schon zu einem Preis von 249,99 Euro UVP.

Quelle: Pressemitteilung