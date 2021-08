Razer ver├Âffentlicht eine Reihe neuer Tastatur-Zubeh├Âr-Sets, damit jeder seine Tastatur personalisieren und individualisieren kann. Mit dem Razer Phantom Keycap Upgrade Set, dem PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set und den Ergonomic Wrist Rests (f├╝r Mini- und TKL-Tastaturen) l├Ąsst sich der Look & Feel der Tastatur nach eigenen W├╝nschen perfektionieren.

Das Razer Phantom Keycap Upgrade Set bietet eine einzigartige 2-in-1-├ästetik mit einem kombinierten Stealth- und Pudding-Design, das nur bei Razer zu finden ist. Die durchscheinenden Seitenw├Ąnde des Pudding-Designs erzeugen einen helleren und klareren RGB-Beleuchtungseffekt auf jeder Tastatur, w├Ąhrend eine Laser├Ątzung f├╝r robuste, nicht verblassende Tastenbeschriftungen sorgt. Bei deaktivierter Razer Chroma RGB-Beleuchtung liefern die Tastenkappen einen coolen Stealth-Effekt ohne sichtbare Beschriftung f├╝r einen minimalistischen Look. Das Razer Phantom Keycap Upgrade Set umfasst 128 Tastenkappen in schwarz oder wei├č und ist mit allen Razer Mini-, Tenkeyless- sowie mechanischen und optischen Tastaturen im Vollformat mit standarisierter unterer Tastenreihe im US- oder UK-Layout kompatibel.

Die Razer Phantom Keycaps sind ebenfalls in der erschienenen Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Phantom Edition verbaut.

Dank des Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Sets lassen sich die Vorteile und Langlebigkeit von Doubleshot PBT-Tastenkappen auf jeder Tastatur genie├čen, w├Ąhrend das spiralf├Ârmige USB-C zu USB-A-Kabel eine elegante und aufger├Ąumte Gaming- und Arbeitsumgebung mit seinem geflochtenen, elastischen Faserkabel schafft. Das PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set ist in vier Farben erh├Ąltlich: Razer Gr├╝n, Schwarz, Mercury White und Quartz Pink. Es ist mit Razers 60%, Tenkeyless sowie mechanischen und optischen Tastaturen im Vollformat kompatibel und umfasst 120 Tastenkappen, nutzbar mit Tastaturen mit standarisierter unterer Tastenreihe im US- oder UK-Layout.

Die neuen Ergonomic Wrist Rests stehen f├╝r h├Âchsten Komfort auf Mini- und Tenkeyless-Tastaturen, und verf├╝gen im Inneren ├╝ber einen weichen Memory-Schaumstoff mit einer innovativen und ergonomischen W├Âlbung f├╝r maximale Unterst├╝tzung des Handgelenks. Der Antirutsch-Untergrund hilft dabei, dass die Handgelenkauflage immer fest auf dem Schreibtisch ist, w├Ąhrend die Polsterung eine Belastung des Handgelenks selbst in den l├Ąngsten Gaming-Sessions reduziert.

Alle Produkte gibt es ab sofort zu kaufen und das zu folgenden Preisen:

Razer Phantom Keycap Upgrade Set: 39,99 Euro (UVP)

PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set: 59,99 Euro (UVP)

Ergonomic Wrist Rest: 24,99 Euro (UVP)

Quelle: Pressemitteilung