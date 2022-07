Razer kündigt den Razer Stream Controller an, eine All-in-One-Lösung, die das Erstellen von Inhalten optimiert und Creatorn Zugriff auf alle wichtige Funktionen bietet. Der Stream Controller verfügt über unendlich viele Shortcuts, bietet einfaches Multitasking und Zugriff auf alle Funktionen mit höchster Software-Kompatibilität dank einem anpassbaren Touchscreen, Aktionen, Drehregler und mehr.

Intuitive Bedienung im Stream und bei der Content-Produktion

Streamer und Content Creator können ihrer Kreativität mit dem Razer Stream Controller freien Lauf lassen. Die Benutzeroberfläche wurde für höchste Übersichtlichkeit entwickelt, bei der Multitasking und Individualisierung im Fokus stehen. Die 12 haptischen Switchblade-Tasten können mit einer unendlichen Anzahl von Aktionen und Makros definiert werden, während die anpassbaren Icons eine einfachere visuelle Navigation ermöglichen. Dank der Partnerschaft mit Loupedeck ist fast der gesamte Controller anpassbar, bis hin zum haptischen Feedback-Bereich für ein ideales Maß an Taktilität. Die 6 taktilen analogen Drehregler bieten On-the-Fly-Audioanpassungen, um die Pegel von Audio, Medien und anderen Kanälen zu optimieren, während Nutzer alles auf einen Blick über den dynamischen LCD-Touchscreen des Controllers verwalten. Mit den 8 programmierbaren Tasten können sie außerdem nahtlos zwischen mehreren Workspaces wechseln oder allgemeine Aktionen aktivieren.

"Beim Erstellen von Inhalten geht es darum, die Grenzen des Möglichen auszuloten. Genau darauf konzentriert sich Razer mit der Streaming-Suite an Tools", sagt Richard Hashim, Head of the Mobile & Console Division bei Razer. "Durch unseren vollständig integrierten, hochmodernen Hardware- und Softwareansatz versetzt Razer Kreative in die Lage, nicht durch ihre Tools eingeschränkt zu werden, sondern nur durch die Grenzen ihrer Vorstellungskraft."

Nach dem Stream ist die Arbeit noch lange nicht vorbei. Livestreams müssen bearbeitet und auf sozialen Plattformen, wie YouTube und Facebook, veröffentlicht werden. Der Razer Stream Controller ermöglicht es Creatorn, alle ihre Aktionen in dedizierten Layouts, sogenannten Arbeitsbereichen, zu organisieren. Sie können 8 programmierbaren Tasten zugeordnet werden und lassen sich über den dynamischen Touchscreen per Fingerwischen wechseln.

Kompatibel zu führender Streaming- und Content Creation-Software

Razer und Loupedeck haben zusammengearbeitet, um ihr Know-how in den Bereichen Streaming und Content Creation zu bündeln und Kreativen ein All-in-One-Softwareerlebnis zu bieten. Die neue Software des Razer Stream Controllers ermöglicht es Gamern, Content Creatorn und Live-Streamern, alle benötigten Tools auf einer einzigen Plattform zu vereinen – für einen optimalen Workflow.

Der Razer Stream Controller wird von einer benutzerfreundlichen, optimierten UX angetrieben, die es Creatorn ermöglicht, Aktionen per Drag-and-Drop anzupassen. Creator können alle benötigten Aktionen an einem Ort über den neuen Marktplatz finden, der eine ständig wachsende Auswahl an Plugins, Profilen und Icon-Paketen bietet und so den Anforderungen jedes Creators gerecht wird. Zusätzlich zu den Tools auf dem Marktplatz können Kreative eigene Aktionen erstellen und mit Makros, die auf Knopfdruck eine Reihe von Aktionen ausführen, ergänzen.

Der Razer Stream Controller ist ein leistungsstarker, kompakter und anpassbarer All-in-One-Controller mit einer intuitiven Bedienoberfläche für Streaming, Produktivität und Foto- und Videobearbeitung, die alle Bereiche von Streaming, Bearbeitung, Design und Steuerung abdeckt. Mit dem Razer Stream Controller können Kreative ihren Stream optimieren und ihr volles kreatives Potenzial entfalten.

Über den Razer Stream Controller

Interface: 12 haptische Switchblade-Tasten, 2 seitliche LCD-Anzeigen, 6 taktile analoge Regler, 8 programmierbare Tasten

Systemanforderungen: macOS X 10.14 (und höher), Windows 10, Loupedeck-Software

Maße: 151 x 101,5 x 30,2 mm

Gewicht: 210g (Stream Controller), 216 g (inklusive abnehmbarem Ständer)

Verbindung: 2 m USB-A- zu USB-C-Kabel

Im Lieferumfang enthalten: Razer Stream Controller, 2 m USB-A zu USB-C-Kabel, Abnehmbarer Ständer

Den Razer Stream Controller gibt es ab Herbst 2022 für 269,99 Euro UVP.

Quelle: Pressemitteilung