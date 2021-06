Ab sofort ist die neue Version von Kaspersky VPN Secure Connection mit erweiterten Funktionen verfügbar. Dazu gehören unter anderem eine Kill-Switch-Funktion für iOS-Nutzer sowie zusätzliche Streaming-Dienste - darunter Disney+ und Amazon Prime Video. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Länder und Regionen, über die Nutzer ihren Datenverkehr leiten können, zusammen mit der Anzahl der Server erweitert.

Aufgrund der Pandemie verbrachten und verbringen die Menschen mehr Zeit zu Hause und nutzen dadurch auch ihre technischen Geräte häufiger. Studien zufolge hat sich der tägliche Konsum von Internet-Inhalten seit Beginn der COVID-19-Pandemie weltweit auf sechs Stunden 59 Minuten verdoppelt. Darüber hinaus beginnen Streaming-Dienste zunehmend, Inhalte geografisch zu differenzieren beziehungsweise zu beschränken, so dass Nutzer aus verschiedenen Regionen möglicherweise keinen Zugriff auf Nachrichten oder andere Inhalte haben. Infolge beider Entwicklungen werden VPN-Dienste immer beliebter.

Kill Switch und neue verfügbare Streaming-Dienste aus anderen Ländern

Ein sogenannter Kill Switch ist eine VPN-Sicherheitsfunktion, die die Internetverbindung des Nutzers automatisch deaktiviert, wenn das VPN deaktiviert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die digitale Privatsphäre des Nutzers nicht beeinträchtigt wird und Daten nicht verloren gehen. Diese Funktion ist ab sofort in der neuen Version von Kaspersky VPN Secure Connection auch für iOS verfügbar, so dass persönliche Daten nun auf allen vier Plattformen Mac, Windows, Android und iOS sicher sind. Der Kill-Switch ist für Premium-Abonnementen verfügbar.

Des Weiteren wird der Zugriff auf weitere lokale Inhalte bereitgestellt. Um das Nutzererlebnis zu optimieren, stellt Kaspersky VPN Secure Connection nun Inhalte der Streaming-Plattformen Netflix, Hulu, Disney+ und Amazon Prime Video aus den USA sowie den BBC iPlayer aus Großbritannien zur Verfügung, falls diese bisher lokal nicht verfügbar waren. Netflix steht zudem nun auch Nutzern in Deutschland und Japan zur Verfügung. Kunden können damit so Lieblingsfilme, Shows und Sportsendungen privat, sicher und ohne Drosselung ansehen.

Darüber hinaus hat Kaspersky die Anzahl der unterstützten Länder vergrößert, so dass Kaspersky VPN Secure Connection nun über ein Netzwerk von über 2.000 Servern in 53 Ländern und Regionen verfügt - mit Ausnahme der Antarktis ist die Kaspersky-Lösung damit auf jedem Kontinent verfügbar. Gleichzeitig gibt es in jeder Region mindestens einen physischen Server im Kaspersky-Netzwerk. Dadurch wird die Stabilität der Verbindung verbessert und den Nutzern eine qualitativ hochwertige und schnelle Internetverbindung bereitgestellt.

In diesem Jahr fügte Kaspersky der Liste verfügbarer Standorte 19 weitere Regionen hinzu. Kaspersky VPN Secure Connection kann sich derzeit über 53 Positionen auf der ganzen Welt verbinden, 17 weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.

"Die explosionsartige Zunahme der Datensammlung - nicht nur das Volumen, sondern auch die Vielfalt und Geschwindigkeit - hat bei den Verbrauchern zu Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz geführt", resümiert Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing bei Kaspersky. "Angesichts dieses enormen Anstiegs personenbezogener Daten, die online gespeichert werden, und der Anzahl von Diensten, die versuchen, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, ist eine der besten Möglichkeiten, diese zu schützen und den Zugriff durch Dritte zu verhindern, beim Surfen ein VPN zu nutzen. Deshalb optimiert Kaspersky stets alle Produkte, einschließlich Kaspersky VPN Secure Connection.

Quelle: Pressemitteilung