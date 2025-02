Passend zum morgigen Safer Internet Day, der am 11. Februar stattfindet hei├čt das Motto in diesem Jahr "Together for a better internet". Zum diesj├Ąhrigen Aktionstag f├╝r mehr Cybersicherheit r├╝cken die Experten von Kaspersky die wachsenden Cybergefahren f├╝r Kinder und Jugendliche in den Fokus. Besonders betroffen ist die beliebte Gaming-Plattform Roblox. Im vergangenen Jahr gab es ├╝ber 1,6 Millionen Versuche, sch├Ądliche oder unerw├╝nschte Dateien herunterzuladen, die als Roblox-bezogene Dateien getarnt waren.

Mit Millionen aktiver Nutzer ist Roblox weit mehr als ein Spiel ÔÇô es ist ein digitales Universum, in dem Kinder kreativ werden und sich mit anderen vernetzen. Doch die offene Struktur birgt auch Risiken: Cyberkriminelle tarnen sch├Ądliche Software als vermeintliche Modifikationen, Cheats oder kostenlose In-Game-W├Ąhrung und wollen so junge Spieler in die Falle locken.

Ein besonders weitverbreiteter Betrug ist die vermeintliche Vergabe der Spielw├Ąhrung 'RobuxÔÇś. Nutzer werden aufgefordert, ihre Roblox-ID oder ihren Nutzernamen einzugeben und eine Plattform auszuw├Ąhlen. Eine fingierte Aktivit├Ątsanzeige suggeriert dabei, dass bereits andere Spieler erfolgreich Robux erhalten haben. Danach werden die Nutzer aufgefordert, verschiedene "Verifizierungsaufgaben" abzuschlie├čen oder Umfragen auszuf├╝llen. Die Umfragen versprechen dabei Gewinne wie ein neues iPhone oder eine PlayStation ÔÇô allerdings m├╝ssen die vermeintlichen Gewinner die Lieferung bezahlen. Nach Abschluss der Zahlung erh├Ąlt das Opfer den Preis nicht und hat das Geld f├╝r den Versand verloren.

Vasily Kolesnikov, Sicherheitsexperte bei Kaspersky, appelliert f├╝r mehr Cybersicherheitsbewusstsein:

"Der Safer Internet Day erinnert uns daran, wie wichtig digitale Sicherheit ist ÔÇô insbesondere f├╝r junge Gamer, die von Cyberkriminellen ins Visier genommen werden. Cyberbedrohungen entwickeln sich st├Ąndig weiter, und um Kinder im digitalen Raum zu sch├╝tzen, muss Cybersicherheit ein zentraler Bestandteil ihrer digitalen Bildung sein. Mit grundlegenden Schutzma├čnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, dem Einsatz vertrauensw├╝rdiger Sicherheitsl├Âsungen und einer st├Ąrker sensibilisierten Herangehensweise an das Thema Cyberhygiene k├Ânnen wir ein sichereres Online-Umfeld f├╝r Kinder schaffen."

Kaspersky-Tipps zur Sicherheit f├╝r junge Gamer

Eltern sollten sich ├╝ber aktuelle Online-Bedrohungen informieren und die Aktivit├Ąten ihrer Kinder im Internet aktiv begleiten.

Es ist wichtig, mit Kindern offen ├╝ber potenzielle Gefahren zu sprechen und klare Online-Regeln aufzustellen.

Kinder sollten ermutigt werden, starke und einzigartige Passw├Ârter zu verwenden.

Mit digitalen Schutzl├Âsungen wie Kaspersky Safe Kids k├Ânnen Eltern die Online-Sicherheit ihrer Kinder umfassend gew├Ąhrleisten.

Kaspersky bietet mit dem Cybersecurity Alphabet ein kostenloses Lernbuch f├╝r Kinder, um spielerisch grundlegende Regeln der IT-Sicherheit zu vermitteln.

Zum Schutz vor Malware-Infektionen sollte eine zuverl├Ąssige Sicherheitsl├Âsung, zum Beispiel Kaspersky Premium, eingesetzt werden.

Quelle: Pressemitteilung