Phishing-Angriffe sind nicht wirklich sch├Ân und gerade Spam-Angriffe gerade per Mail sollte jeder kennen. Und obwohl aus technologischer Sicht dieses nicht wirklich komplex ist, nutzen Cyberkriminelle teilweise ausgekl├╝gelte Social-Engineering-Taktiken, die sie zum Ziel f├╝hren. Zudem entstehen Phishing-Webseiten, die den legitimen zum Verwechseln ├Ąhnlich sehen und dadurch Nutzer dazu verleiten, pers├Ânliche Informationen oder Online-Banking-Login-Details preiszugeben.

Laut Kaspersky-Telemetrie hat sich die Anzahl solcher Phishing-Angriffe im vergangenen Jahr verdoppelt. Das Anti-Phishing-System des Unternehmens blockierte 2022 erfolgreich 507.851.735 Versuche, auf betr├╝gerische Inhalte zuzugreifen ÔÇô das entspricht doppelt so vielen abgewehrten Angriffe wie noch im Jahr zuvor.

Dabei nutzten die Betr├╝ger am h├Ąufigsten Lieferdienste als Deckmantel. Bei 27,38 Prozent aller Phishing-Angriffe versendeten Cyberkriminelle gef├Ąlschte E-Mails im Namen bekannter Lieferunternehmen und behaupteten, es gebe ein Problem mit einer Lieferung. E-Mails dieser Art enthielten einen Link zu einer gef├Ąlschten Webseite, die nach pers├Ânlichen Informationen oder finanziellen Details fragte. Wenn das Opfer auf den Betrug hereinfiel, war es den Angreifern m├Âglich, an die Identit├Ąt und Bankdaten der jeweiligen Person zu gelangen und diese dann an Websites im Darknet weiter zu verkaufen. Als weitere Aufh├Ąnger wurden die Namen beliebter Online-Shops (15,56 Prozent), Zahlungssysteme (10,39 Prozent) und Banken (10,39 Prozent) gew├Ąhlt.

Au├čerdem verzeichneten die Kaspersky-Experten eine Zunahme von Angriffen ├╝ber Messenger, wobei die Mehrheit der blockierten Versuche von WhatsApp (82,71 Prozent) stammte, gefolgt von Telegram (14,12 Prozent) und Viber (3,17 Prozent).

Olga Svistunova, Sicherheitsexpertin bei Kaspersky, kommentiert:

"Phishing ist eine der am weitesten verbreiteten und sch├Ądlichsten Bedrohungen in der Cybersicherheitslandschaft, denn Phishing-Seiten werden oft als T├╝r├Âffner f├╝r schwerere Cyberbedrohungen eingesetzt, die dann zu Identit├Ątsdiebstahl, finanziellen Verlusten und potenzieller Rufsch├Ądigung sowohl f├╝r einzelne Verbraucher als auch f├╝r Unternehmen f├╝hren k├Ânnen. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder diese Art von Bedrohung versteht und die notwendigen Ma├čnahmen ergreift, um sich zu sch├╝tzen."

Kaspersky-Tipps zum Schutz vor Spam und Phishing

Nur auf Links in E-Mails klicken, wenn der Absender auch wirklich vertrauensw├╝rdig ist.

Ist ein Absender seri├Âs, aber der Inhalt der Nachricht erscheint seltsam, bietet es sich an, sich ├╝ber einen alternativen Kommunikationskanal beim Absender selbst Gewissheit ├╝ber die Authentizit├Ąt der erhaltenen Nachricht zu verschaffen.

Die Schreibweise der URL einer Webseite ├╝berpr├╝fen und dabei auf Buchstaben beziehungsweise Zahlen achten: eine 1 ersetzt beispielsweise oft den Buchstaben l, oder eine Null den Buchstaben O.

Eine bew├Ąhrte Sicherheitsl├Âsung wie Kaspersky Premium nutzen, die Spam- und Phishing-Kampagnen erkennen und blockieren kann.

Quelle: Pressemitteilung