Hacker haben von T-Mobile grundlegende Kundeninformationen gestohlen, darunter Namen, Rechnungsadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten. Die Experten von Kaspersky gehen davon aus, dass die Daten im Dark Net angeboten und Verbraucher im Zuge dessen von Phishing-Angriffen betroffen sein werden.

David Emm, Sicherheitsexperte bei Kaspersky, kommentiert wie folgt den Hack und seine Auswirkungen:

"F├╝r T-Mobile-Kunden bedeutet der Hack vor allem eines: Sie m├╝ssen in den kommenden Tagen und Wochen ├Ąu├čerst wachsam sein. Die Kundeninformationen, die gestohlen wurden, eignen sich f├╝r Phishing-Angriffe. Die Angreifer werden sich h├Âchstwahrscheinlich als Vertreter von T-Mobile oder sogar als Konkurrenten ausgeben und Angebote offerieren, die "zu gut, um wahr zu sein" sind. Das Ziel? Verbraucher dazu verleiten, auf einen infizierten Link zu klicken, um dort weitere Daten preiszugeben oder um anderweitig an deren Geld zu gelangen. Deshalb sollten T-Mobile-Kunden nicht auf Links in E-Mails klicken, sondern das entsprechende Angebot auf der offiziellen Website des Unternehmens gegenpr├╝fen, um herauszufinden, ob es tats├Ąchlich existiert. Generell ist es ratsam, die Schreibweise des Absenders zu ├╝berpr├╝fen und darauf zu achten, welche Art von Links im Textk├Ârper platziert und wie die Interpunktion und Schreibweise sind. Seltsame Adressen, Grammatikfehler oder Bilder von geringer Qualit├Ąt sind starke Indikatoren daf├╝r, dass es sich um eine Phishing-E-Mail handelt.

Da die gehackten T-Mobile-Daten auch Telefonnummern enthalten, sollten Verbraucher auch bei Anrufen vorsichtig sein. Besondere dann, wenn dringende finanzielle Entscheidungen verlangt werden. Auch wenn betr├╝gerische Telefonanrufe heutzutage viele nicht mehr ├╝berraschen und erfolglos verlaufen, k├Ânnen findige Angreifer die aus Leaks gewonnenen Informationen weiterhin nutzen, um das Vertrauen eines potenziellen Opfers zu gewinnen."