Bei der UEFI-Firmware handelt es sich um eine kritische Komponente, die sich in der ├╝berwiegenden Mehrheit der Hardware befindet. Ihr Code ist daf├╝r verantwortlich, ein Ger├Ąt hochzufahren und die Softwarekomponente zu starten, die das Betriebssystem l├Ądt. Schaffen es Angreifer, sch├Ądlichen Code in der UEFI-Firmware zu platzieren, dann wird dieser Code noch vor dem Betriebssystem gestartet, wodurch Sicherheitsl├Âsungen dessen Aktivit├Ąt m├Âglicherweise nicht erkennen und so das Betriebssystem nicht sch├╝tzen k├Ânnen.

Dies und die Tatsache, dass sich die Firmware auf einem von der Festplatte getrennten Chip befindet, macht UEFI-Firmware-Angriffe besonders schwer zu erkennen und au├čergew├Âhnlich hartn├Ąckig. Denn unabh├Ąngig davon, wie oft das Betriebssystem neu installiert wird, bleibt die Malware auf dem Ger├Ąt.

CosmicStrand ist die j├╝ngste Entdeckung eines UEFI-Firmware-Rootkits durch Kaspersky-Experten; sie wird einem zuvor unbekannten chinesischsprachigen APT-Akteur zugeschrieben. W├Ąhrend das eigentliche Ziel der Angreifer noch nicht bekannt ist, stellten die Forscher fest, dass die Firmware nur auf Privatpersonen abzielt und nicht wie ├╝blich auf Unternehmen. Alle angegriffenen Computer waren Windows-basiert: Bei jedem Neustart eines Computers wurde nach dem Start von Windows ein sch├Ądlicher Code ausgef├╝hrt, dessen Zweck darin bestand, sich mit einem C2-Server (Command-and-Control) zu verbinden und eine zus├Ątzliche sch├Ądliche ausf├╝hrbare Datei herunterzuladen.

Die Kaspersky-Experten konnten noch nicht identifizieren, wie das Rootkit auf die infizierten Computer gelangte, aber unbest├Ątigte Konten, die online entdeckt wurden, deuten darauf hin, dass einige Nutzer wohl kompromittierte Ger├Ąte erhalten haben, als sie Hardware-Komponenten online bestellten. Interessant ist zudem, dass das CosmicStrand-UEFI-Implantat wohl bereits seit Ende 2016 in freier Wildbahn verwendet wurde ÔÇô lange bevor UEFI-Angriffe ├╝berhaupt ├Âffentlich beschrieben wurden.

"Obwohl das CosmicStrand-UEFI-Firmware-Rootkit erst k├╝rzlich entdeckt wurde, scheint es schon seit geraumer Zeit im Einsatz zu sein. Dies deutet darauf hin, dass einige Bedrohungsakteure ├╝ber sehr fortschrittliche F├Ąhigkeiten verf├╝gen, die sicherstellten, dass die Firmware so lange unentdeckt bleiben konnte. Wir m├╝ssen uns jetzt fragen, welche neuen Tools sie in der Zwischenzeit entwickelt haben, die wir noch entdecken m├╝ssen", kommentiert Ivan Kwiatkowski, Senior Security Researcher beim Global Research and Analysis Team bei Kaspersky.

Kaspersky-Tipps f├╝r Verbraucher zum Schutz vor fortgeschrittenen Bedrohungen wie CosmicStrand

Betriebssystem regelm├Ą├čig aktualisieren, um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen.

Hardware sollte nur von vertrauensw├╝rdigen Anbietern und Lieferanten bezogen werden.

Website des Computer- oder Motherboard-Herstellers prüfen, ob die Hardware Intel Boot Guard unterstützt, das eine unbefugte Änderung der

UEFI-Firmware verhindert. Im n├Ąchsten Schritt sicherstellen, dass diese Funktion im Betriebssystem aktiviert ist.

Kaspersky-Empfehlungen f├╝r Unternehmen zum Schutz vor fortgeschrittenen Bedrohungen wie CosmicStrand

Das SOC-Team sollte stets Zugriff auf die neuesten Threat Intelligence haben. Das Kaspersky Threat Intelligence Portal ist ein zentraler Zugangspunkt f├╝r Threat Intelligence, Daten und Erkenntnisse zu Cyberangriffen, die Kaspersky seit ├╝ber 20 Jahren gesammelt hat.

Implementieren von EDR-L├Âsungen wie Kaspersky Endpoint Detection and Response f├╝r die Erkennung, die Untersuchung und Behebung von Vorf├Ąllen.

Bereitstellung einer grundlegenden Cybersicherheits-Hygieneschulung wie Kaspersky Security Awareness f├╝r alle Mitarbeiter, da viele zielgerichtete Angriffe mit Phishing oder anderen Social-Engineering-Techniken beginnen.

Verwendung einer robusten Endpoint-Schutzl├Âsung wie Kaspersky Endpoint Security for Business, die die Verwendung von Firmware erkennen kann.

Regelm├Ą├čig die UEFI-Firmware aktualisieren und nur Firmware von vertrauensw├╝rdigen Anbietern verwenden.

Quelle: Pressemitteilung