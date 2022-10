Die aktualisierte Version von Kaspersky VPN Secure Connection bietet eine signifikant optimierte VPN-Tunnel-Performance, die nun 200 Prozent höher ist als im Jahr 2020. Des Weiteren ermöglicht die Split-Tunneling-Funktion sicheren Traffic fĂŒr bestimmte Dienste, wĂ€hrend mit der VPN-Funktion fĂŒr Router jedes HeimgerĂ€t verbunden werden kann.

Die Nutzung von VPN-Diensten nimmt weltweit zu; in Deutschland beispielsweise stieg diese im Vergleich zum Vorjahr um 48,4 Prozent an. VPN bietet einen einfachen und schnellen Weg, die Sicherheit zu verbessern und dafĂŒr zu sorgen, dass Daten nicht in falsche HĂ€nde geraten. Dazu werden Daten ĂŒber einen verschlĂŒsselten Tunnel weitergeleitet, der die eigene IP-Adresse und damit den wahren Standort verbirgt.

Neben der Leistungssteigerung der aktualisierten Version von Kaspersky VPN Secure Connection können Nutzer mit der aktualisierten Split-Tunneling-Funktion auswĂ€hlen, welche Daten ĂŒber das VPN gesendet werden sollen. Dadurch wird eine bessere Performance erreicht, da der Nutzer die Möglichkeit erhĂ€lt, Datenverkehr mit hoher Bandbreite zu priorisieren, sich auf Daten in sensiblen Apps zu konzentrieren und das VPN fĂŒr andere Apps, die auf Standortdaten angewiesen sind, zu deaktivieren.

Des Weiteren wurde die geografische Reichweite der Server erweitert – aktuell werden 86 Standorte in 68 Regionen unterstĂŒtzt. Somit können Nutzer auf mehr Inhalte der grĂ¶ĂŸten globalen Streamingdienste, einschließlich Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ und BBC iPlayer, zugreifen. Eine intuitive neue Funktion hilft Nutzern zudem dabei, den besten Standort fĂŒr eine Anwendung auszuwĂ€hlen, indem der Standort mit der besten Performance vorgeschlagen wird. Dies gilt sowohl fĂŒr Streaming als auch Torrenting.

DarĂŒber hinaus ermöglicht eine VPN-Funktion fĂŒr Router nun, alle GerĂ€te, die mit dem Heimnetzwerk verbunden sind, automatisch ĂŒber das VPN laufen zu lassen, ohne dabei jedes GerĂ€t individuell einrichten zu mĂŒssen. Diese Funktion eignet sich vor allem fĂŒr Smart-TVs, Smart-Locks und andere Smart-Home-Gadgets, auf denen ein VPN nicht direkt installiert werden kann.

"Seitdem viele damit begonnen haben, von zu Hause zu arbeiten und mehr Zeit online zu verbringen, legen sie auch grĂ¶ĂŸeren Wert auf Datensicherheit und die Sicherung vernetzter HeimgerĂ€te", erklĂ€rt Marina Titova, Vice President Consumer Product Marketing bei Kaspersky. "Um den Nutzern ein noch besseres VPN zu bieten, haben wir viel in die Verbesserung unserer VPN-Lösung investiert. Nun können Nutzer eine verbesserte VPN-Tunnel-Performance genießen, die 200 Prozent höher ist als noch im Jahr 2020. Kaspersky VPN enthĂ€lt zudem neue Funktionen, die Schnelligkeit, PrivatsphĂ€re und eine hohe Verbindungsleistung auf allen HeimgerĂ€ten gewĂ€hrleisten."

Quelle: Pressemitteilung