Es gibt eine neue Stellungnahme von Kaspersky zur Investigativrecherche des Bayrischen Rundfunk und des SPIEGEL zum Entscheidungsprozess beim BSI in Bezug auf die Kaspersky-Warnung.

"Kaspersky sch├Ątzt die ausf├╝hrliche Recherche und Bewertung des Bayerischen Rundfunks und des SPIEGEL zum Entscheidungsprozess des Bundesamtes f├╝r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bez├╝glich der Warnung vor Kaspersky. Das Unternehmen ist bestrebt, den langj├Ąhrigen konstruktiven Dialog mit dem BSI fortzusetzen, um gemeinsam auf der Basis faktenbasierter Bewertungen f├╝r ein H├Âchstma├č an Cybersicherheit f├╝r unsere deutschen und europ├Ąischen B├╝rger sowie Unternehmen einzutreten.



Kaspersky begr├╝├čt, dass die Medien von den M├Âglichkeiten des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes Gebrauch gemacht haben, auf der Grundlage der 370 Seiten umfassenden BSI-Akten recherchiert und die ├ľffentlichkeit ├╝ber ihre Erkenntnisse informiert haben. Zu den Recherchen geh├Ârt auch eine Analyse des renommierten IT-Sicherheitsrechtlers Prof. Kipker. Ihm zufolge ist aus den Akten ersichtlich, dass die Ver├Âffentlichung der Warnung von Anfang an feststand und Gr├╝nde und Argumente f├╝r dieses erst danach zusammengetragen wurden. Auch das Bundesverfassungsgericht hatte festgestellt, dass die Rechtm├Ą├čigkeit der BSI-Abmahnung unklar ist und im Hauptsacheverfahren gekl├Ąrt werden muss.



Den gleichen Eindruck gewann Kaspersky beim Studium der Akten f├╝r die Eilverfahren; technische Argumente und Fakten spielten keine Rolle. Kaspersky hat dem BSI seit Februar umfangreiche Informationsangebote gemacht und es zu Tests und Audits eingeladen. Auf keines dieser Angebote ist das BSI w├Ąhrend der Warnung eingegangen.



Kaspersky ist ├╝berzeugt, dass Transparenz und die kontinuierliche Umsetzung konkreter Ma├čnahmen, die unser dauerhaftes Engagement f├╝r Integrit├Ąt und Vertrauensw├╝rdigkeit gegen├╝ber unseren Kunden belegen, von h├Âchster Bedeutung sind. Bereits 2017 k├╝ndigte das Unternehmen seine Globale Transparenzinitiative an und setzt seitdem als Vorreiter f├╝r Transparenz in der Cybersicherheitsbranche kontinuierlich konkrete Ma├čnahmen um, um seine Grunds├Ątze der Vertrauensw├╝rdigkeit, Integrit├Ąt, des Risikomanagements und der internationalen Zusammenarbeit zu f├Ârdern.



Kaspersky versichert seinen Partnern und Kunden weiterhin die Qualit├Ąt und Integrit├Ąt seiner Produkte und ist bestrebt, mit dem BSI zusammenzuarbeiten, um dessen Entscheidung zu kl├Ąren und die Bedenken des BSI und anderer Regulierungsbeh├Ârden auszur├Ąumen."