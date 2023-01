Kaspersky-Experten haben neue Funktionen der Cyber-Kampagne Roaming Mantis entdeckt. Eine neue DNS-Changer-Funktion erlaubt es den Cyberkriminellen, Android-Smartphones ├╝ber kompromittierte WLAN-Router in Caf├ęs, Flughafenhotels und an anderen ├Âffentlichen Orten mit der Wroba.o-Malware zu infizieren. Derzeit zielt die neue Funktion auf Nutzer in S├╝dkorea ab, allerdings verbreitet sich die Malware ├╝ber Smishing verst├Ąrkt auch in Deutschland und ├ľsterreich.

Die Kampagne Roaming Mantis, auch bekannt als Shaoye, wurde von Kaspersky erstmals im Jahr 2018 beobachtet. Im Rahmen der Kampagne kommen sch├Ądliche Android-Paketdateien (APK) zum Einsatz, um infizierte Android-Ger├Ąte zu kontrollieren und Ger├Ąteinformationen zu stehlen. Weiterhin gibt es eine Phishing-Option f├╝r iOS-Ger├Ąte sowie Krypto-Mining-Funktionen f├╝r Computer. Der Name der Kampagne leitet sich von der Art der Verbreitung ├╝ber Smartphones ab, die sich zwischen WLAN-Netzwerken bewegen und m├Âglicherweise die Infektion ├╝bertragen und verbreiten.

DNS-Changer-Funktionalit├Ąt, um mehr Nutzer in S├╝dkorea ├╝ber Router anzugreifen

Roaming Mantis hat k├╝rzlich eine DNS (Domain Name System)-Changer-Funktionalit├Ąt in der Malware Wroba.o, auch bekannt als Agent.eq, Moqhao und XLoader, eingef├╝hrt ÔÇô die Malware ist Kernbestandteil der Kampagne. Bei DNS-Changer handelt es sich um ein sch├Ądliches Programm, das das mit einem kompromittierten WLAN-Router verbundene Ger├Ąt an einen von Cyberkriminellen kontrollierten anstatt eines legitimen DNS-Servers leitet. Dort wird der Nutzer zu einem Download aufgefordert und die so heruntergeladene Malware kann das Ger├Ąt steuern oder Anmeldeinformationen stehlen.

Derzeit hat der Bedrohungsakteur hinter Roaming Mantis ausschlie├člich Router im Visier, die sich in S├╝dkorea befinden und von einem weit verbreiteten s├╝dkoreanischen Netzwerkausr├╝ster hergestellt werden. Um diese zu identifizieren, ruft die neue DNS-Changer-Funktion die IP-Adresse des Routers ab und ├╝berpr├╝ft das Modell des Routers. Handelt es sich um ein erw├╝nschtes Ziel, wird das Ger├Ąt kompromittiert, indem die DNS-Einstellungen ├╝berschrieben werden. Im Dezember 2022 beobachtete Kaspersky 508 sch├Ądliche APK-Downloads in S├╝dkorea.

Roaming Mantis verbreitet sich ├╝ber Smishing in Deutschland und ├ľsterreich

Bei der Analyse sch├Ądlicher Webseiten, auf die Nutzer weitergeleitet wurden, wurde deutlich, dass die Akteure auch andere Regionen angreifen, indem sie Smishing anstelle von DNS-Changer nutzen. Hierzu werden ├╝ber Textnachrichten sch├Ądliche Links verbreitet, die das Opfer auf eine infizierte Webseite weiterleiten, um Malware auf das Ger├Ąt herunterzuladen oder Nutzerinformationen ├╝ber eine Phishing-Website zu stehlen. Am h├Ąufigsten wurden die sch├Ądlichen APK-Dateien in Japan heruntergeladen (fast 25.000 Mal), gefolgt von ├ľsterreich und Frankreich mit jeweils rund 7.000 sowie Deutschland mit etwa 6.000 Downloads. Die Kaspersky-Experten erwarten, dass die Akteure hinter Roaming Mantis bald die DNS-Changer-Funktion aktualisieren, um auch WLAN-Router in diesen L├Ąndern anzugreifen.

Laut Kaspersky-Telemetrie war die Erkennungsrate f├╝r Wroba.o-Malware (Trojan-Dropper.AndroidOS.Wroba.o) im Zeitraum vom September bis Dezember 2022 in Frankreich (54,4 Prozent), Japan (12,1 Prozent) und den USA (10,1 Prozent) am h├Âchsten.

"Verbindet sich ein infiziertes Smartphone mit einem bisher nicht-infizierten Router an einem ├Âffentlichen Ort, wie beispielsweise ein Caf├ę, eine Bar, Bibliotheken, Hotels, Einkaufszentren, Flugh├Ąfen oder sogar zu Hause, kann die Wroba.o-Malware diese Router kompromittieren und auch andere verbundene Ger├Ąte beeintr├Ąchtigen", erkl├Ąrt Suguru Ishimaru, Senior Security Researcher bei Kaspersky. "Die neue DNS-Changer-Funktionalit├Ąt kann die gesamte Ger├Ątekommunikation ├╝ber den kompromittierten WLAN-Router verwalten. Das hei├čt auch, dass sie die Nutzer an sch├Ądliche Hosts umleiten und Updates von Sicherheitsprodukten deaktivieren kann. Die neue Funktionalit├Ąt ist f├╝r Android-Ger├Ąte ├Ąu├čerst kritisch, da sich die Kampagne in den Zielregionen so schnell verbreiten kann."

Kaspersky-Tipps zum Schutz vor Roaming Mantis

Mittels Nutzerhandbuch des Routers oder mit Hilfe des eigenen Internet-Providers pr├╝fen, ob die DNS-Einstellungen manipuliert wurden.

Die Standard-Login-Details f├╝r die Admin-Weboberfl├Ąche des Routers ├Ąndern.

Regelm├Ą├čig die Firmware des Routers aktualisieren. Der Download der Firmware sollte nur von offiziellen Quellen stattfinden, nicht von Drittanbietern.

Keine Repositories von Drittanbietern f├╝r die genutzten Android-Ger├Ąte verwenden.

Browser- und Webseite-Adressen ├╝berpr├╝fen, um sicherzustellen, dass diese legitim sind. Die URL sollte mit https beginnen, wenn auf einer Webseite Daten eingegeben werden sollen.

Eine robuste Sicherheitsl├Âsung wie Kaspersky Premium nutzen, um sich vor verschiedenen Arten von Cyberbedrohungen zu sch├╝tzen.

