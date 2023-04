Kaspersky erweitert seine neue Produktreihe für Heimanwender, Kaspersky Standard, Kaspersky Plus und Kaspersky Premium, um neue Schutzfunktionen für Krypto-Währungen. Die neuen Features wurden speziell für Krypto-Nutzer entwickelt. Sie umfassen insbesondere den Schutz vor Cryptoscam, Cryptojacking und einen verbesserten Schutz von Wallet-Anmeldeinformationen.

Krypto-Währungen sind ein attraktives Ziel von Cyberkriminellen, um an Geld oder persönliche Daten von Krypto-Nutzern zu kommen. Dies verdeutlichen auch aktuelle Kaspersky-Analysen. Während die Anzahl der Phishing-Angriffe auf Krypto-Währungen im Jahr 2021 noch bei 3.596.437 lag, nahm sie im vergangenen Jahr 2022 mit 5.040.520 Entdeckungen – einem Anstieg von 40 Prozent zum Vorjahr – deutlich zu.

Kaspersky hat seinen Lösungen im Verbraucher-Portfolio, Kaspersky Standard, Kaspersky Plus und Kaspersky Premium, relevante Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Cryptoscam und Cryptojacking hinzugefügt, wobei Kaspersky Premium die umfassendste Lösung mit den meisten Funktionen für den Schutz für Krypto-Währungen ist. Die neuen Funktionen umfassen:

1. Schutz vor Cryptoscams und Betrug

Kaspersky Cryptoscams and Fraud schützt Nutzer vor diversen Betrugsformen. Die Funktion hindert Anwender daran, Phishing-Websites zu besuchen, die sich als offizielle Krypto-Anbieter ausgeben und darauf abzielen, Website-Besucher zur Preisgabe persönlicher oder finanzieller Daten bezüglich Krypto-Wallets und Krypto-Währungen zu verleiten. Im Falle eines Cryptoscams wird die Website blockiert und der Anwender mit einer Benachrichtigung darauf hingewiesen.

2. Schutz vor Cryptojacking

Eine weitere neue Funktion ist der Schutz vor Cryptojacking, die vor der unbefugten Nutzung der PC-Rechenleistung zur Generierung von Krypto-Währungen, dem sogenannten Mining, bewahrt. Sie beugt darüber hinaus einer Verschlechterung der PC-Leistung und unerwünschtem Stromverbrauch vor. Die verhaltensbasierte Entdeckungstechnologie von Kaspersky schützt Geräte dadurch vor nicht autorisiertem Krypto-Mining. Wird Cryptojacking erkannt, benachrichtigt die Software den Nutzer.

3. Schutz von Anmeldeinformationen für Krypto-Wallets

Mit den Sicherheitsfunktionen für Zugangsdaten von Krypto-Wallets sollen zwei wichtige Kategorien von Daten geschützt werden: das Kontopasswort und ein Seed-Phrase. Der Schutz der Zugangsinformationen ist besonders wichtig, da es keine Möglichkeit gibt, bei Verlust dieser Daten den Zugriff auf die Wallet wiederherzustellen. Dies hat den Verlust des gesamten Vermögens in der Wallet zur Folge. Die Schlüsselfunktionen hierfür sind unter anderem der Password Safety Status, der Nutzer davor warnt, wenn ihre Krypto-Passwörter online geleakt wurden oder leicht zu entschlüsseln sind. Hinzukommt eine Identity Protection Wallet, die sämtliche sensiblen Daten in einem verschlüsselten Vault speichert, auf den nur der Nutzer selbst auf einem beliebigen Gerät zugreifen kann, unter Verwendung der sichersten AES-256-Bit-Verschlüsselungsalgorithmen. Außerdem gehört dazu ein Secret Vault, das vertrauliche Informationen wie Krypto-Anmeldedaten in ein unlesbares Format umwandelt und mit einem Passwort auf der Festplatte des Geräts schützt.

Zuverlässiger Virenschutz und VPN

Die wichtigsten Antiviren- und VPN-Sicherheitsfunktionen gewährleisten einen starken Schutz vor grundlegenden Cyberbedrohungen wie Viren, Malware, Spyware und Ransomware und sind daher bei Krypto-Besitzern beliebt. Im Einzelnen umfasst dies:

Mehrschichtige, fortschrittliche Sicherheit, die vor bestehenden und neuen Malware-Bedrohungen in Echtzeit schützt;

Schutz vor Stalkerware, die heimlich auf PCs und Android-Geräten installiert werden kann, um Nutzer auszuspionieren;

Eine Remote Access Detection, die verhindert, dass Cyberkriminelle auf den PC zugreifen, um an persönliche Informationen zu gelangen;

Einen Installationsblocker, der die Installation von unerwünschten Apps blockiert, die Anwender nicht installieren wollten und die schädlich sein könnten;

Eine Smart Firewall, die sämtliche Verbindungen des Computers überwacht und den Zugriff auf den Rechner über das Internet oder das lokale Netzwerk verhindert;

Sichere Dateneingabe, die die Daten der Nutzer vor Keyloggern schützt;

Einen Adware-Entferner, der Adware, schädliche Tools, Auto-Dialer und verdächtige Packager erkennt und entfernt;

Einen Anti-Banner, der lästige und potenziell gefährliche Werbebanner und Pop-ups auf Websites und in bestimmten Anwendungen blockiert.

Darüber hinaus ist ein unbegrenztes VPN für Computer und mobile Plattformen verfügbar, das einen umfassenden Schutz der persönlichen Daten und Verbindungen gewährleistet. Weiterhin ist Kaspersky im Hinblick auf die Leistungsgeschwindigkeit eine der schnellsten Lösungen am Markt, mit der Nutzer ohne Ping- oder Traffic-Verluste Dateien herunterladen oder Filme ansehen können.

"Im vergangenen Jahr nutzten bereits 300 Millionen Krypto-Währungen und wir sehen, dass viele der Blockchain-Nutzer besorgt sind, zum Ziel von dedizierten Cyberbedrohungen zu werden. Unsere Zahlen zeigen, dass fast die Hälfte (44 Prozent) Angst vor Krypto-Cyberkriminalität hat", berichtet Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing bei Kaspersky. "Wir unterstützen die Bedürfnisse der Krypto-Community, indem wir unser Portfolio um spezielle Schutzfunktionen für Krypto-Währungen erweitern, damit unsere Kunden diese ohne Sorge nutzen können und ihr Geld sowie ihre persönlichen Daten vor Cyberrisiken geschützt werden."

Quelle: Pressemitteilung