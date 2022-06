Ihr sicherlich habt es mitbekommen, dass das BSI vor der Antivirensoftware Kaspersky gewarnt hat. Entsprechend hat Kaspersky dieses begr├╝ndet warum diese Warnung falsch ist und ist entsprechend auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegangen.

In der entsprechenden Stellungnahme zur Entscheidung des Bundesverfassungsgericht am 10. Juni bez├╝glich des Antrags auf Einstweilige Anordnung hei├čt es:

"Kaspersky sieht sich in seiner Rechtsposition durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Juni 2022 best├Ąrkt. Zwar hat das Gericht die Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts K├Âln vom 1. April und des Oberverwaltungsgerichts M├╝nster vom 28. April in Bezug auf die vom Bundesamt f├╝r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgesprochene Warnung nicht zur Entscheidung angenommen, da das Hauptsacheverfahren vor den Fachgerichten noch nicht durchgef├╝hrt wurde. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das fachgerichtliche Verfahren in der Hauptsache nicht offensichtlich aussichtslos sei. Das Verwaltungsgericht sei, so das Bundesverfassungsgericht, aufgrund einer lediglich summarischen Pr├╝fung zu dem Beschluss gelangt. Damit sei in der Hauptsache noch nicht entschieden, ob die Warnung des BSI zul├Ąssig ist.



Kaspersky erw├Ągt nun eine eingehende Pr├╝fung der Sach- und Rechtslage durch die Fachgerichte zu beantragen.



Wir werden unsere Partner und Kunden weiterhin von der Qualit├Ąt und Integrit├Ąt unserer Produkte ├╝berzeugen und hoffen auf eine R├╝ckkehr zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem BSI, um die Cybersicherheit und Resilienz in Deutschland und Europa zu st├Ąrken."