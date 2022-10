16,0 Prozent der deutschen Gaming-Influencer investieren „einen sehr hohen Betrag“, um ihre Performance beim Gaming zu optimieren. Mehr als die Hälfte (59,8 Prozent) gibt an, dass ihre Ergebnisse in Spielen direkt mit verbesserter PC-Leistung in Verbindung stehen und investiert am häufigsten in Computerkomponenten (59,9 Prozent) oder Zubehör wie eine Maus oder Mikrofone (55,9 Prozent). Allerdings ist für 30,6 Prozent der Befragten auch die mentale Verfassung wichtig, wie aus dem aktuellen Gaming-Report von Kaspersky hervorgeht.

Der Markt fĂĽr Gaming boomt. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz mit Gaming, inklusive Hardware, fast zehn Milliarden Euro in Deutschland. Dabei sind vor allem die Top-Influencer der Branche bereit in entsprechendes Equipment zu investieren: 97 Prozent der Gamer in Europa sind der Auffassung, dass es sich lohnt, in AusrĂĽstung zu investieren, da sie ihnen zum Erfolg verhilft.

Gamern in Deutschland ist bewusst, dass ihre Leistung sowohl von der Hardware als auch von ihrer mentalen und körperlichen Verfassung abhängt. So gehören eine leistungsstarke Maus (41,0 Prozent), die PC-Leistung (40,8 Prozent), die Tastatur (37,4 Prozent) aber auch ein gut funktionierendes Headset und Mikrofon (30,2 Prozent) zu den ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren. Auf der anderen Seite sind ausreichende Spielpausen (31,4 Prozent), das mentale Wohlbefinden (30,6 Prozent) und genügend Schlaf (29,0 Prozent) von großer Bedeutung für die Befragten der Kaspersky-Studie.

"Gamer wissen, dass die Leistung ihres Geräts ein wichtiger Faktor für Erfolg ist“, kommentiert Marina Titova, Vice President, Consumer Product Marketing bei Kaspersky. "Außerdem zeigt unsere Studie, dass das Endergebnis in Spielen von mehreren Faktoren abhängt – die mentale Verfassung ist genauso wichtig wie die Hardware. Spieler nutzen jede Möglichkeit, um sich stetig zu verbessern."

Kaspersky-Tipps fĂĽr Gamer

Eine starke, zuverlässige Sicherheitslösung wie Kaspersky Premium [3] bietet Schutz, ohne die PC-Ressourcen zu strapazieren und das Game Play zu verlangsamen.

Zuverlässige Sicherheitslösungen können spezielle Modi unterstützen, die für Gamer entwickelt wurden. So schalten sich beispielsweise die Modi "Gaming" und "Nicht stören" in den neuen Kaspersky-Lösungen automatisch ein, während der Nutzer spielt, Filme anschaut oder Videoanrufe tätigt, und schalten sich wieder aus, wenn er fertig ist. Bei der Verwendung von Apps, die für Arbeit, Studium oder Spiel gedacht sind, aktiviert sich der entsprechende Modus und blendet Aufgaben und Benachrichtigungen aus. Die Anwender erhalten nur dann kritische Sicherheitswarnungen, wenn ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Unglaubliche Angebote mit Skepsis betrachten. Selbst während des Sommerschlussverkaufs auf Steam ist es ratsam, vor dem Erwerb weniger bekannter Titel die Bewertungen zu lesen. Dadurch können lukrative Angebote identifiziert und Fake-Offerten ausgeschlossen werden.

Vorsicht vor Phishing-Kampagnen und unbekannten Spielern. Die Website, zu der über den Link in einer erhaltenen E-Mail weitergeleitet wurde, und die Erweiterung einer Datei, die geöffnet werden soll, sollte stets im Vorfeld überprüft werden.

Quelle: Pressemitteilung