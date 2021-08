Heute geht es los mit der gamescom. Auch wenn wir uns alle nicht in K├Âln in den Messehallen treffen k├Ânnen, findet dieses Jahr das Event erneut digital statt. Startet wird es heute mit der gro├čen Er├Âffnungsshow gamescom: Opening Night Live.

Die Veranstalter Koelnmesse und game - Verband der deutschen Games-Branche verk├╝ndeten kurz vor Beginn des weltweit gr├Â├čten Events f├╝r Computer- und Videospiele weitere Details und gaben einen ├ťberblick zum gesamten Programm.

Gro├če Unterst├╝tzung durch Top-Partner f├╝r die gamescom 2021

Rund 60 internationale gro├če Publisher und Entwickler sind als Partner der gamescom 2021 dabei: Sie pr├Ąsentieren sich sowie ihre neuen Spieletitel umf├Ąnglich im Rahmen der gamescom und vor allem auf gamescom now. Ein starkes Signal f├╝r das Digitalkonzept der gamescom: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der gro├čen Unternehmen damit verdoppelt. In den letzten Wochen sind weitere namhafte Vertreter der Games-Branche dazugesto├čen, unter anderem: Amazon Games, Epic Games, Humble Games, Konami Digital Entertainment B.V., Nekki, Netmarble, Pearl Abyss, Sharkmob AB (Tencent Games), Techland und Warner Bros. Games. Bereits seit Mitte Juli an Bord sind Unternehmen wie Activision, BANDAI NAMCO Entertainment, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Koch Media, SEGA Europe, Ubisoft, Wargaming und Xbox.

Felix Falk, Gesch├Ąftsf├╝hrer des game - Verband der deutschen Games-Branche e.V., sagt: "Endlich geht es wieder los: Mit der gamescom 2021 startet das Event, auf das sich die weltweite Games-Community freut. Mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben wir das Digitalkonzept der gamescom umfassend weiterentwickelt. Ob gamescom now, die gamescom Shows, unsere neue Aktion gamescom EPIX oder die zahlreichen Aktionen der gamescom-Partner: Ab dem 25. August k├Ânnen sich Gamerinnen und Gamer weltweit auf Tage voll mit Ank├╝ndigungen, News und Talks zu den am st├Ąrksten erwarteten Games freuen.ÔÇť

Zu den rund 60 gro├čen Publishern und Entwicklern kommen 255 Indie-Entwicklerinnen und Entwickler, die sich in der virtuellen Welt der Indie Arena Booth Online (IAB Online) pr├Ąsentieren. 120 kuratierte Top-Games werden dabei an gro├čen, virtuellen St├Ąnden gezeigt. Die IAB Online ist exklusiv auf gamescom now eingebunden.

"Die gamescom ist DAS Event f├╝r die weltweite Gaming-Community. Es freut mich deshalb umso mehr, dass es uns einerseits gelungen ist, dieses Jahr den Auslandsanteil unter unseren Partnerunternehmen im Vergleich zum Vorjahr auf nun 75 Prozent zu steigern ÔÇô damit zeigen wir ein sehr internationales Bild der Branche auf gamescom now. Andererseits freut es mich ebenso, dass wir die Inhalte dieser Unternehmen dank der zahlreichen, international aktiven Medien- und Reichweitenpartner konsequent an die weltweite Gaming-Community bringen k├Ânnen. Unser Konzept geht also auf," sagt Oliver Frese, Gesch├Ąftsf├╝hrer und COO der Koelnmesse.

gamescom EPIX kommt an

Die zur gamescom 2021 erstmals gestartete Community-Aktion gamescom EPIX hat die Community bereits jetzt in ihren Bann gezogen: Zum offiziellen Start der gamescom 2021 wird die Community voraussichtlich bereits die ersten 15 Quests abgeschlossen haben, die das muntere Maskottchen EPI regelm├Ą├čig stellt. Damit wird sich dann der gamescom VAULT mit ersten Preisen ├Âffnen. Weitere 15 Quests gibt es w├Ąhrend der gamescom. Sind alle Aufgaben abgeschlossen, ├Âffnet sich der gamescom VAULT abermals und gibt die Hauptgewinne von rund 30 Partnern preis.

Rund 20 Stunden pure Cosplay- und Retro-Power

Cosplay und Retro waren schon immer essenzielle Teile der gamescom. Zur gamescom 2021 vereinen beide Bereiche ihre Kr├Ąfte, um Fans ein Show-Programm sondergleichen zu liefern. Jeweils am 26. und 27. August er├Âffnet das virtuelle cosplay village von 12:00 bis 17:30 Uhr den Live-Stream mit Cosplays, Musik, Arts & Props sowie diversen Workshops.

In der zweiten Tagesh├Ąlfte geht es dann an beiden Tagen von 17:30 bis 22:30 Uhr weiter mit Spiele-Entwicklerinnen und -Entwicklern, Sammlerinnen und Sammlern, Fans, Kennerinnen und Kennern klassischer Spiele sowie mit neuen Games im modernen Retro-Style.

Wer von Cosplay nicht genug bekommt, freut sich dieses Jahr sicher ├╝ber die nun zweite rein digitale Ausgabe des gamescom cosplay contest. In den vergangenen Wochen liefen die N├Ąhmaschinen wieder hei├č, es wurden gro├čartige Verkleidungen angefertigt, verzaubernde Bilder geschossen und nun stehen die 20 Finalistinnen und Finalisten des gamescom cosplay contest 2021 fest. Die K├╝r der diesj├Ąhrigen Gewinnerinnen und Gewinnern in drei verschiedenen Kategorien wird am 27. August ab 21:00 Uhr auf gamescom now ausgestrahlt.

Die gamescom 2021 in Zahlen

Mit rund 60 gro├čen Unternehmen beteiligen sich 2021 gegen├╝ber 2020 doppelt so viele gro├če Partner

255 Indie-Entwicklerinnen und Entwickler in Indie Arena Booth Online, 120 kuratierte Top-Games an gro├čen St├Ąnden ÔÇô alles auf gamescom now erlebbar

├ťber 30 hei├č erwartete Spiele in der Er├Âffnungsshow gamescom: Opening Night Live

Insgesamt ├╝ber 70 Entwickler und Publisher mit Inhalten in gamescom-Shows

Rund 20 Stunden Streaming-Angebot zu Cosplay- und Retrothemen

20 Finalistinnen und Finalisten beim gamescom cosplay contest

Alles weitere Rund um die gamescom, deren Events und was sonst noch passiert, erfahrt ihr auf unserer Seite und in den jeweiligen Streams an den gamescom-Tagen.

Quelle: Pressemitteilung