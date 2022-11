Sony Music und upday, die Newsplattform hinter der beliebten eSports und Gaming-App Jaxon, geben eine neue Partnerschaft bekannt, welche die Welt des Gamings und die Musikwelt n├Ąher zusammenbringt.

In der Zusammenarbeit wird Sony Music die Songs des beliebten virtuellen Influencers Jaxon der gleichnamigen Plattform produzieren und ├╝ber das Label RCA vermarkten. Der erste Song "Lollipop" erscheint heute.

Mit der Kooperation bauen Sony Music und upday erstmals eine Br├╝cke zwischen Musik und Gaming. Die Partnerschaft sch├Ąrft das Markenprofil beider Partner und unterstreicht das Ziel, Jaxon zum ersten virtuellen Gaming- und eSports-Influencer zu machen.

Entstanden ist der upbeat Pop-Song "Lollipop" in Zusammenarbeit mit Graham Candy, der dem Song seine Stimme gibt und bekannt durch den Platin-Hit-Song ÔÇ×She MovesÔÇť wurde. Der virtuelle Charakter fungiert als DJ des Duos.

Die Plattform Jaxon ist 2021 als News-App aus einer Initiative zwischen upday und Samsung hervorgegangen. Sie versorgt die junge Generation Z mit zielgruppengerechtem Multimedia-Content zu den Trend-Themen Gaming und eSports. Dabei ist der namensgebende Character Jaxon ein virtueller Influencer der Szene, der seine Zielgruppe ab sofort als Jaxon MVP (Most Valuable Player) auch musikalisch im Gaming-typischen 8 Bit-Rhythmus anspricht ÔÇô mit Ohrwurm-Potenzial.

Aneta Nowobilska, Chief Product Officer von upday: "Mit Jaxon haben wir ein internationales und massentaugliches Content-Angebot f├╝r junge Leute geschaffen. Jaxon als Persona und K├╝nstler soll die Interessen und Leidenschaften der Generation Z, unter anderem Gaming, Musik und Fashion, verk├Ârpern. Das Lied 'Lollipop' bringt das sehr gut zum Ausdruck. Unser gesamtes eSports-Team findet die Zusammenarbeit mit Sony absolut grandios ÔÇô und dies soll erst der Anfang sein."

Christian Raab, Head of A&R Ariola & RCA von Sony Music: "Das Projekt gibt uns die M├Âglichkeit, unsere Leidenschaft f├╝r Musik einzubringen und neue Bereiche in der Vermarktung zu erschlie├čen. Jaxon ist ein beliebter Avatar der Generation Z, die Zusammenarbeit erm├Âglicht es uns, uns dieser Generation weiter zu n├Ąhern. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit upday Jaxon zu entwickeln und weitere gro├če Schritte in der digitalen Welt zu machen. Graham Candy f├╝r diesen ersten Auftakt an Bord zu haben, ist mir zudem eine besondere Freude."

Hier findet ihr den Song

Quelle: upday Pressemitteilung