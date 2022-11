Morgen ist es soweit, denn morgen startet der City Bus Manger als Steam Early Access. Wir haben bereits schon in das Spiel reinschauen k├Ânnen und werden es in K├╝rze auch in unserem Stream spielen. Was wir aber bereits schon sehen konnten, k├Ânnt ihr euch bei uns anschauen.

Wie ihr sicherlich wisst, freuen wir uns ├╝ber jeden neuen und kommenden Simulator. So ist es auch mit den City Bus Manager und das was wir bislang sehen konnten, ist es ein kleines aber auch tolles Spiel. Gerade, wenn man mit speziellen Bus Simulatoren Freude hat. Nun kann man auch die eigene Stadt nachbauen und vielleicht besser machen, als wie es jetzt ist.

Du hast die LIVE-Session verpasst? Na dann halte doch Youtube und Twitch im Auge, denn dort werden wir LIVE gehen.