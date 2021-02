Wir zocken endlich mal wieder Fall Guys: Ultimate Knockout. Ob wir heute die Krone bekommen?

Wir werden das Spiel nat├╝rlich auch weiterhin bei uns spielen und ein kleiner Tipp von mir: Falls ihr PlayStation Plus besitzt, schaut doch mal in die monatlichen Spiele, da solltet ihr was entdecken, was vermutlich mit dem Spiel zu tun hat.

Du hast die LIVE-Session verpasst? Na dann halte doch Youtube und Twitch im Auge, denn dort werden wir LIVE gehen.