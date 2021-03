Nat├╝rlich haben wir auch das neue Larry gespielt, denn da uns der erste Teil so sehr gefallen hat, spielen wir nat├╝rlich auch das zweite Durch. Also schaut euch an, was wir erlebt haben in unserer Live-Session.

Du hast die LIVE-Session verpasst? Na dann halte doch Youtube und Twitch im Auge, denn dort werden wir LIVE gehen.