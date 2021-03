Im Rahmen der Closed Beta haben wir wieder einmal das Spiel Roller Champions gespiel und es hat auch extrem viel Spa├č gemacht. Was uns nat├╝rlich direkt aufgefallen ist, dass sich einiges, was wir bereits in der Closed Alpha gesehen haben verbessert worden ist. Was sich noch alles ver├Ąndert hat, k├Ânnt ihr euch in unserem Let's Play anschauen.

